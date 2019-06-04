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вторник, 04 июня 2019 00:32

Глава полиции Киевщины ушел в отставку и попросился в "горячую точку" на Донбасс

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Глава полиции Киевщины ушел в отставку и попросился в &quot;горячую точку&quot; на Донбасс
Начальник ГУНП в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку. Фото: Антикор

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку в связи с гибелью 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

"Сейчас было принято мной решение и согласовано с министром, учитывая то, что генерал Ценов час назад обратился ко мне с рапортом об отставке, оно было согласовано и будет принято такое кадровое мной решение через 10 минут", - заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев после акции под стенами МВД.

Сам Ценов заявил, что как руководитель полиции Киевщины несет ответственность за действия своих подчиненных.

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"Поэтому я обратился к председателю Национальной полиции с рапортом об отстранении меня с занимаемой должности и прошу главу Национальной полиции направить меня в самую трудную точку нашего государства, а именно в места проведения ООС", - отметил Ценов.

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Ранее руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевщины были отстранены от исполнения служебных обязанностей, решается вопрос относительно их дальнейшего пребывания в органах полиции.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что его ведомство будет максимально способствовать расследованию трагедии.

Как сообщалось, накануне в реанимационное отделение больницы в Переяславе-Хмельницком доставили 5-летнего мальчика с тяжелыми травмами головы. Медработники обнаружили у ребенка огнестрельное ранение.

Впоследствии было установлено, что к инциденту причастны работники полиции.

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