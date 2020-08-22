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суббота, 22 августа 2020 15:30

Глава ОДА Коваль продвигает в Ровно ряд инфраструктурных проектов

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  Роль Ровно, как экономического и логистического центра явно растет - Коваль. Фото: from-ua.com
Роль Ровно, как экономического и логистического центра явно растет - Коваль. Фото: from-ua.com

В условиях "экономической децентрализации", которая по замыслам руководства президентского офиса, должна начаться сразу после завершения административной,у города Ровно появляется шанс "перехватить повестку" и стать одним из крупных логистических и транспортных центров страны.

Соответствующие проекты продвигает губернатор Ровенской области Виталий Коваль, он обсуждал их с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в область в сентябре прошлого года. Об этом сообщает From.ua.

В частности, Коваль, ссылаясь на свой опыт предпринимательства в аграрной, транспортной и строительной областях высказал мнение, что лучше начинать строить новые предприятия с нуля вместо того, чтобы пытаться реанимировать советские малоэффективные предприятия на Востоке страны, которые находятся под постоянной угрозой удара со стороны России. По его словам, в данный момент масштабные инвестиционные проекты реализовываются в западной части страны: и к европейским рынкам ближе, и рабочей силы больше, а бюрократии на местах значительно меньше. Этот тренд, очевидно, сохранится надолго. Тем более, что в случае возможных масштабных политических изменений в Беларуси, как считает губернатор, будет реанимирована идея Балто-Черноморского сотрудничества стран Центральной Европы.

В таком случае роль Ровно, как экономического и логистического центра явно возрастает, заметил он. Город оказывается на пересечении транспортных магистралей как из запада на восток, так и с севера на юг – "идеальное место для крупного производственного кластера и промышленного центра", с избытком атомной энергии и пустующими площадями, где можно строить новые энергоемкие производства.

Киев, хоть и остается политическим центром страны, явно теряет свой промышленный потенциал: его заводы закрываются, застраиваются, переезжают в другие города. Ровно вполне могло бы принять самую высокотехнологическую их часть у себя, заметили журналисты.


"Есть основания считать, что вопросы о новой экономической трансформации согласовываются сейчас со странами-соседями Украины и с другими крупными государствами ЕС и вскоре начнут реализовываться. Чтобы не получился фальстарт, о них пока что не заявляют прямо, однако ряд стратегических институтов НАНУ уже работает над вопросами превращения Ровно в город-региональный лидер. Надо полагать, что и команда Виталия Коваля не упустит такой уникальный шанс, доставшийся областному центру", - говорится в материале.

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