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понедельник, 30 августа 2021 00:25

Глава Минюста Украины принял на работу пожизненно осужденную преступницу

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Глава Минюста Украины принял на работу пожизненно осужденную преступницу
Министр заявил, что "вообще работать надо всем трудоспособным". Фото: Facebook

Министр юстиции Украины Денис Малюська взял на работу в свое ведомство пожизненно осужденную преступницу, отбывающую наказание. Об этом он рассказал в Facebook, подводя итоги своего пребывания на должности.

"Как и обещал, рассказываю: пожизненного (а точнее пожизненную) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны", - написал Малюська.

Министр сообщил, что "вообще работать надо всем работоспособным". А в ситуации с пожизненным заключением это не просто заработок, но и ресоциализация.

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Малюська объяснил, сколько будет действовать закон об олигархах.

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