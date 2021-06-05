Малюська объяснил, сколько будет действовать закон об олигархах

Закон об олигархах будет действовать 10 лет. Фото: Ракурс

Закон об олигархах после своего принятия в Верховной Раде будет действовать 10 лет.

Об этом сказал министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

В частности, Малюська заявил, что законопроект о статусе олигархов "не будет действовать более 10 лет", поскольку предполагает действие временного механизма.

"В течение десяти лет те олигархи, которые срослись с властью, которые купили все вокруг, влияющие на решение ключевых органов государственной власти, - будут отделены от политики. Если они этого не сделают добровольно - будет столько неблагоприятных последствий, что рано или поздно они захотят сделать это добровольно", - подчеркнул Малюська.

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2 июня президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№ 5599). Законопроект определяет круг лиц, подпадающих под определение олигарха, и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. Предусмотрено создание реестра олигархов. Закон должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране.