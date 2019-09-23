Глава МИД рассказал о предстоящей встрече Зеленского с Трампом

Зеленский с Трампом не просто пожмут руки и обменяются несколькими фразами, а обсудят важные вопросы. ФОТО: investigator.org.ua

Во время визита в США у Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом состоится полноценная часовая встреча.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Громадскому.

"Это не будет встреча на полях, рукопожатия. Оба президента нашли время. Для президента Зеленского это вообще первый выезд в ООН, он впервые будет участвовать в Генассамблее. В то же время часовая встреча, во время которой прежде всего мы ставим перед собой задачу наладить связь", — сказал Пристайко.

Полный перечень запланированных на встречу задач министр не назвал. Однако отметил, что стратегически важные для обеих сторон вопросы президенты непременно обсудят.

"Поверьте, есть целый список проблем, который мы пройдем с США. Иногда это проблемы, иногда — просто бизнес идеи. Например, нам нужна энергетическая безопасность. Это одна из ключевых задач нашей с вами национальной безопасности. Это один из вопросов, которые обязательно обсудят президенты", — добавил Пристайко.

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У Зеленского официально подтвердили встречу с Трампом. Состояться она должна 25 сентября.