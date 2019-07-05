Гладковський фигурировал в деле о хищении в Укроборонпроме. Фото: rbc.ua

Бывший первый заместитель секретаря СНБО и фигурант дела о хищении в Укроборонпроме Олег Гладковський будет руководить корпорацией "Богдан".

"Гладковський после почти 5 лет на госслужбе снова вернулся к руководству компанией, основателем и конечным бенефициаром которой он является. Будет курировать работу импортерский и дилерских предприятий, отвечать за стратегию автомобильных заводов в Луцке и Черкассах", - рассказал пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля, пишет "Интерфакс-Украина"

Корпорация "Богдан" создали в феврале 2005 года для производства транспортных средств всех типов. В рамках выполнения инвестиционной программы построили автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год. 2014 завод в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

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По состоянию на 2019 в корпорацию, кроме двух заводов, входит импортерский бизнес по автобрендах Hyundai, Haval, Great Wall, JAC, дилерский бизнес "Богдан-Автохолдинг" с торгово-сервисными предприятиями во всех регионах Украины.

4 марта президент уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Тот якобы получал откат от поставок комплектующих для самолетов по завышенным ценам. Об этом сообщают журналисты "Наші гроші з Денисом Бігусом" в расследовании о хищениях в оборонке.