Гибель украинских военных: Зеленский позвонил Макрону

Зеленский позвонил Макрону. Фото: Opinion

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как отмечается, Зеленский позвонил Макрону после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Зеленский проинформировал своего французского коллегу о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела. Глава государства отметил, что это не первый обстрел со стороны противника, который направлен на срыв мирного процесса. Также Зеленский рассказал Макрону о своем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Президент Франции Эммануэль Макрон согласился с необходимостью проведения встречи лидеров стран Нормандской четверки в ближайшее время.

"Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. Он добавил, что свяжется с президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу ", - сообщает пресс-служба Зеленского.

Обстрел, во время которого погибли морпехи, произошел 6 августа в период с 10:20 до 10:30 в районе населенного пункта Павлополь. Установлено, что огонь оккупанты вели по направлению населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет.