Героя Небесной сотни сожгли в автомобиле

Героя Небесной сотни, волонтера Майдана 35-летнего Сергея Синенко сожгли в собственном автомобиле 13 февраля 2014 года между селами Красный Яр и Ивангород Запорожской области. Ответственность за преступление взяли на себя "Призраки Севастополя". Выложили на Youtube видеозапись жестокого убийства, вскоре ее удалили.

Автор: facebook.com/FahrenheitVision У погибшего Сергея Синенко осталось четверо детей

Сергей был активным участником Автомайдана Запорожья и Днепра, организовывал помощь медикаментами и финансово поддерживал самооборону местного Майдана. Доставлял через Днепровский аэропорт необходимые вещи и медикаменты для столицы. 26 января 2014 года, в "кровавое воскресенье Запорожья", защищал людей от жестокого избиения титушками и силовиками, доставлял раненых в больницы на собственном автомобиле, принимал активное участие в освобождении арестованных людей из райотделов милиции. Его жизненным кредо было - "Если не я, то кто?". Очень любил родной край, интересовался историческим наследием Украины, гордился тем, что "мы потомки запорожских казаков", пишет портал Небесная сотня.

Идентифицировать мужчину удалось только с помощью ДНК экспертизы. Оставил родителей, жену и четверых детей.

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Указом Президента Украины от 2014-го Сергею Синенко присвоено звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая звезда" посмертно. Убийц, несмотря на наличие видеодоказательств, не нашли.

В честь Героя Украины Сергея Синенко переименовали улицу Кремлевскую в Запорожье. Некоторые жители города обжаловали решение в суде. 10 февраля 2020 года Запорожский окружной админсуд оставил в силе переименование улицы, отказав в удовлетворении требований истцам.

В Запорожском окружном административном суде в декабря 2019 года повторно слушалось дело, в котором обжаловалось распоряжение областной государственной администрации о переименовании в Запорожье улице Кремлевской в ​​честь Героя Небесной сотни запорожца Сергея Синенко. Истцом выступал экс-депутат Запорожского городского совета от Партии регионов, председатель организации "Полк Победы" Андрей Иванов. Мужчина заявил, что переименование улицы было проведено без проведения общественных собраний. Поэтому, соответственно, в решении о переименовании не учли мнение жителей.