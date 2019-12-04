Экс-регионал требует вернуть улице героя АТО старое название "Кремлевская"

Подготовительное заседание в Запорожском админсуде по делу обжалования переименования улиц отложили из-за неявки заявителя. Фото: radiosvoboda.org

В Запорожском окружном административном суде повторно слушается дело, в котором обжалуется распоряжение областной государственной администрации о переименовании в Запорожье улице Кремлевской в ​​честь Героя Небесной Сотни запорожца Сергея Синенко.

По информации Радио Свобода, истцом выступает экс-депутат Запорожского городского совета от Партии регионов, председатель организации "Полк Победы" Андрей Иванов.

Иванов заявляет, что переименование улицы было проведено без проведения общественных собраний по обсуждению предложения по переименованию улицы. Поэтому, соответственно, в решении о переименовании виду мнению местных жителей.

В Запорожской ОГА иск считают необоснованным и отмечают, что решение о переименовании улицы принималось в рамках реализации законов по декоммунизации.

4 декабря в Запорожском окружном административном суде должно было состояться подготовительное заседание по делу, однако слушание дела перенесли из-за неявки Андрея Иванова и представителей Запорожского городского совета. Зато на подготовительное заседание пришли люди, для которых важен вопрос переименования улицы.

В частности, поддержать идею переименования пришел отец Сергея Синенко, а также волонтеры, ветераны войны в Донбассе и общественные активисты, выступающие против возвращения улице старого названия Кремлевская. Они принесли с собой в суд национальные флаги и большой плакат с портретами Героев Небесной Сотни.

На заседание также пришла группа жителей улицы и глава одного из местных ОСМД. что не согласны с переименованием.

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23 октября 2019 Верховный суд Украины в составе коллегии судей Кассационного административного суда постановил вернуть рассмотрение дела о переименовании в Запорожье улице Кремлевской на улицу Синенко в суд первой инстанции.

В позапрошлом году Андрей Иванов также пытался обжаловать распоряжение Запорожской ОГА о переименовании улицы в Запорожском окружном административном суде и Днепропетровском апелляционном административном суде. Впрочем, оба суда отказали удовлетворить его иск.

2017 Андрей Иванов также судился с мэра Запорожья и городского совета о переименовании улиц Жукова и Героев Сталинграда, а также судился с областной государственной администрацией о переименовании в Запорожье улиц Тимошенко, маршала Чуйкова, Толбухина и Ватутина. В удовлетворении его исков суды отказали.

Экс-регионала, владельца центрального продуктового рынка в Ивано-Франковске, Игоря Халаменду, облили фекалиями.