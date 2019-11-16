Экс-регионала облили фекалиями

Игорь Халаменда - известный криминальный авторитет из 90-х под прозвищем "Буря". Фото: 112

Экс-регионала, владельца центрального продуктового рынка в Ивано-Франковске, Игоря Халаменду, облили фекалиями.

"Игорь Халаменда, известный криминальный авторитет с 90-х под прозвищем "Буря", владелец центрального продуктового рынка в Ивано-Франковске, шел к авто, когда к нему подбежал неизвестный и вылил на него ведро с веществом, похожим на фекалии", - сообщает телеграмм канал "Новость".

Очевидцы говорят, что Халаменда был очень зол. Он сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

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Полиция задержала нападавшего. Им оказался 33-летний местный житель.