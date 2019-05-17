Героя компьютерной игры The Sinking City одели в вышиванку

В промо-ролике к игре ее главный герой появляется в различных костюмах, один из которых - вышиванка. Фото: скриншот видео

Разработчики новой компьютерной игры The Sinking City одели главного героя в украинскую сорочку в честь Дня вышиванки.

Так, в промо-ролике к игре ее главный герой появляется в различных костюмах, один из которых - вышиванка. В то же время на фоне играет гимн Украины.

"В The Sinking City игрок может разблокировать и прокачивать в общей сложности 12 нарядов. Как сказал один умный человек, простой наводнение не оправдывает отказ от вашего стиля", - говорится в описании к видео.

Разработчиком игры является Frogwares Game development studio - это франко-ирландско-украинская студия-разработчик компьютерных игр. Специализируется на создании игр в жанре квест. Основана в 2000 году Ваэль Амром и Паскалем Енсена в Ирландии.

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Украинскую вышиванку одевают не только украинские селебрити. Традиционная одежда украинцев побывала даже на Каннском кинофестивале.