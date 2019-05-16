Каннский фестиваль: знаменитости выбирают вышиванку для красной дорожки

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Украинскую вышиванку надевают не только украинские селебрити. Традиционная одежда украинцев побывала даже на Каннском кинофестивале.

Американская актриса Деми Мур надела желтую вышиванку от бренда Vita Kin на одно из светских мероприятий.

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Для красных дорожек наряды с орнаментом выбрали Сандра Буллок и Мелани Тьерри. Последняя появилась в вышиванке в Каннах.

Королева бурлеска Дита фон Тиз также поддержала флешмоб в честь вышиванки.