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четверг, 16 мая 2019 16:18

Каннский фестиваль: знаменитости выбирают вышиванку для красной дорожки
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Иностранные знаменитости в украинской символике
Фото: www.segodnya.ua
Иностранные знаменитости в украинской символике
Иностранные знаменитости в украинской символике
Иностранные знаменитости в украинской символике

Украинскую вышиванку надевают не только украинские селебрити. Традиционная одежда украинцев побывала даже на Каннском кинофестивале.

Американская актриса Деми Мур надела желтую вышиванку от бренда Vita Kin на одно из светских мероприятий.

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Для красных дорожек наряды с орнаментом выбрали Сандра Буллок и Мелани Тьерри. Последняя появилась в вышиванке в Каннах.

Королева бурлеска Дита фон Тиз также поддержала флешмоб в честь вышиванки.

Украинскую ведущую Катю Осадчую пользователи сети осудили на выбор "цыганской" вышиванки.

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16
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