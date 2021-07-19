Германия передала автомобили украинским национальным паркам

Фото: Посольство Германии в Украине

Германия передала восьми карпатским национальным паркам и заповедникам автомобили для охраны природы.

Об этом сообщает посольство Германии в Украине.

Передачу автомобилей осуществили в рамках проекта Support to Nature Protected Areas in Ukraine. Немецкое правительство финансирует его через банк развития KfW.

Проект имеет целью сохранение природных богатств Украины. Его общая сумма - €14 млн.

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Машины получили Карпатский национальный природный парк, НПП "Верховинский", НПП "Вижницкий", Яворивский НПП, Ужанский НПП, НПП "Синевир", природный заповедник "Горганы" и Карпатский биосферный заповедник.

Карпатский регион находится в реальной опасности. Причина - вырубка лесов и изменение климата. Об этом заявила исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен.