Генпрокуратура взялась за проблемные банки в Украине

Генпрокуратура проверяет материалы по проблемным банкам в Украине. Фото: Politeka

Генпрокуратура изучает материалы о шести проблемных украинских банках.

Об этом рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает Интерфакс-Украина.

"Направление продвижения активов из банков, которые были разграблены, средства выведены. В нашей работе сейчас не менее шести таких банков и мы работаем в том направлении, чтобы эти средства вернуть государству, которые незаконно было выведено из этих банков", - отметил Рябошапка.

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Генпрокурор добавил, что нескольким фигурантам, которые являются бывшими бенефициарами этих банков, уже сообщено о подозрении.

"Нескольким фигурантам, которые являются бывшими бенефициарами этих банков, сообщается о подозрении, и в настоящее время мы очень близки к процессуальному результату по бенефициару ещё одного большого коммерческого банка, не хотел бы называть имена", - сказал Рябошапка.

Приватбанк выиграл у прежних владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова апелляцию в суде Лондона и Уэльса. Суд удовлетворил жалобу Приватбанка на решение суда первой инстанции, который отказался от иска госбанка к прежним владельцам.