Генпрокуратура ищет Медведчука

Адвокаты Медведчука обещают предоставить доказательства его присутствия на дому. Фото: "Экономическая правда"

Информация, где находится народный депутат от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Виктор Медведчук проверяется.

Адвокаты обещают предоставить необходимые доказательства того, что он находится на месте, сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"У нас пока такой уверенности нет. Но мы как прокуроры не можем зайти и посмотреть", – объяснила Венедиктова.

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Если он действительно скрылся, то его ждет розыск и новый суд.

"Если мы не убедимся, что он находится дома, мы его будем объявлять в розыск. Как только мы объявим его в розыск и найдем его, снова пойдем в суд и будем просить ему содержания под стражей. Я думаю, что суд в этом случае станет на нашу сторону", - сказала генпрокурор.

Вчера Генпрокоратура поручила Нацполиции проверить есть ли Медведчук дома. Полицейские Медведчука на месте не обнаружили.