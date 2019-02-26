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вторник, 26 февраля 2019 19:36

Генпрокуратура и Нацполиция работают в интересах конкурентов - ТД "ГалПодшипник"

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Генпрокуратура и Нацполиция работают в интересах конкурентов - ТД &quot;ГалПодшипник&quot;
Опубликовали обращение к президенту владелицы ТД "ГалПодшипник". Фото: First Truth

Представители Генеральной прокуратуры Украины и Главного следственного управления Национальной полиции давят и запугивают бизнес в интересах конкурентов. С таким видеообращением и открытым письмом к президенту обратилась владелица частного предприятия "Торговый дом "ГалПодшипник", которое уже четыре года подряд страдает от незаконных действий харьковских силовиков.

"Мой бизнес пытается уничтожить конкурент. И действует он руками государственных служб. Я почувствовала в полном объеме произвол со стороны полиции, а теперь еще и от Генеральной прокуратуры", - отмечает в видеообращении владелица предприятия "Торговый дом "ГалПодшипник" Светлана Саевич, сообщают "Українські новини".

По ее словам, в 2014 году к ней обратился владелец одной конкурирующей харьковской компании "Ирбис" Виктор Туринский, который хотел выкупить ее бизнес. Предложение было отклонено. Госпожа Саевич утверждает, что в ответ они получили "маски-шоу", обыски, обвинения, изъятия документов и оборудования, подбрасывание фальшивых доказательств с вымышленных преступлений.

"Представители Генеральной прокуратуры Украины и Главного следственного управления Национальной полиции возбудили против ЧП "ТД "ГалПодшипник" уголовные дела, которые были заведомо сфабрикованы с целью рейдерских действий в интересах конкурентов компании. За последние годы это уже четвертый инцидент, по которому представители различных силовых структур всех уровней выдумывают обвинения в отношении нашей компании", - говорится в открытом обращении владелицы бизнеса Светланы Саевич к президенту. Она также добавляет: "Мы "пережили" "финансирование терроризма с целью свержения конституционного строя" от Харьковского управления СБУ, и "подделку контрафактной продукции" от Холодногорского отдела полиции. Оба дела были полностью закрыты по решению суда. Теперь очередные коррупционеры в погонах обвиняют нас в "мошенничестве" и "связях с оккупационными властями Крыма".

По мнению Саевич, все эти факты свидетельствуют о прямом давлении и запугивании, со стороны представителей правоохранительных органов, которые выполняют преступный заказ тех, кто не готов работать на конкурентном поле по честным рыночным правилам. Каждое из этих сфабрикованных дел в прямом смысле убивает успешное предприятие, дает работу сотням украинцев.

Именно поэтому предприниматель обратилась с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о справедливой защите от давления коррумпированных работников Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры.

Отметим, что компания "Торговый дом "ГалПодшипник" является одним из ведущих и стратегических предприятий Украины, которое занимается реализацией подшипников по всей территории страны и за ее пределами. Компания работает в девяти областях Украины. Предприятие является первым в стране официальным дистрибьютором крупнейших мировых концернов-производителей подшипников.

Как сообщалось ранее, еще в 2016 году работники предприятия "ГалПодшипник" требовали прекратить давление на их компанию со стороны силовиков Харькова. 13 ноября 2018 представители всех филиалов компании ТД "ГалПодшипник" собрались в Киеве под стенами Генпрокуратуры с призывом к главе ведомства Юрию Луценко вмешаться в ситуацию и остановить произвол со стороны правоохранительных органов в связи с постоянным давлением и вмешательством с их стороны в рабочий процесс.

Напомним, в конце прошлого года известный бизнесмен, владелец компании Taryan Group Артур Мхитарян заявил о шантаже его бизнеса со стороны Службы безопасности Украины.

Справка: ЧП "Торговый дом "ГалПодшипник" было основано в 1992 году. Компания имеет сеть региональных офисов и складов во Львове, Киеве, Запорожье, Одессе, Харькове, Виннице и Кропивницком.

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