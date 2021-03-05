"Где у вас можно пожарить крылышки?" - смешные вопросы пассажиров Укрзализныци

В течение года в контакт-центр Укрзализныци поступило около 410 тыс. звонков и еще в 3 раза больше запросов в информационные окошки, столы справок и сервисных центров.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Автор: Укрзализныця Необычные вопросы пассажиров Укрзализныци насмешили сеть

Среди необычных вопросов от пассажиров были такие:

- Где у вас можно вставить собачку?

- Можно у вас выбаняться?

- Можно у вас оставить ребенка, пока мы погуляем?

- Пришел к вам в сервисный центр починить телефон, кому сдать?

- Где у вас можно пожарить крылышки? У меня с собой.

"Голосуйте за наиболее гениальный вопрос в комментариях, а в случае необходимости обращайтесь в контакт-центр по номеру 0(800) 503 111. Они уже знают, где выбаняться", - говорится в сообщении.

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С 7 до 12 марта Укрзализныця приостанавливает продажу билетов на поезда, следующие в Черновицкую и Житомирскую области. Это происходит в связи с карантинными ограничениями.