Укрзализныця остановила продажу билетов еще в 2 области

Пассажирам с билетами в Черновцы, Житомир и области доступны для высадки и посадки другие станции по маршруту следования поезда. Фото: Reuters

С 7 до 12 марта Укрзализныця приостанавливает продажу билетов на поезда, следующие в Черновицкую и Житомирскую области.

Это происходит в связи с карантинными ограничениями, сообщает пресс-служба Укрзализныци. Будет ограничена высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта.

"До 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения не будут касаться пассажиров, чьи рейсы начнутся до 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений", - говорится в сообщении.

Пассажирам с билетами в Черновцы, Житомир и области доступны для высадки и посадки другие станции по маршруту поезда, если эти станции находятся за пределами красной зоны карантина.

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Укрзализныця назначила 8 дополнительных поездов во время удлиненных выходных по случаю 8 марта. 5 из этих поездов поедут в направлении Карпат.