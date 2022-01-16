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воскресенье, 16 января 2022 14:05

Где скрываться в случае нападения России

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Где скрываться в случае нападения России
В тревожный чемоданчик стоит положить: деньги, многофункциональный нож, несколько комплектов одежды, воду, лекарства и сухпаек. Фото: znaj.ua

Что делать украинцам, если Россия все-таки нападет? Где прятаться?И что положить в тревожный чемоданчик?

Об этом журналу "Країна" рассказал специалист по выживанию Виталий Селык.

"Жители крупных городов могут укрыться в бомбоубежищах, подземных переходах, спуститься в метро. Если укрытия рядом нет, а вы живете в многоэтажке, нужно перебежать в подвал или покинуть дом. Ни в коем случае не пользоваться лифтом. В любой момент может отключиться электричество – и вы окажетесь заблокированными в кабине" - говорит он.

По его словам, обстрел не длится долго, обеспечивать укрытие чем-нибудь особенным не нужно.

"Если все-таки будет надвигаться наступление вражеских войск, следует иметь дома тревожный чемоданчик. Обычно это рюкзак объемом до 30 литров с документами, деньгами - лучше брать доллары, многофункциональным ножом, предметами гигиены, несколькими комплектами одежды и сухим пайком – бутылкой воды, плиткой шоколада, печеньем и т.д. Надо положить и лекарство. Это стандартный набор – препараты против отравления при химической атаке, от простуды, боли, перевязочные материалы", - добавил Селык.

Он убеждает, что следует взять с собой павербанки, потому что даже в критических ситуациях их можно подзарядить, как и телефоны. ОСМД может приобрести генератор. Также унести с собой все ценное из дома.

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"В частных усадьбах почти везде есть погреба – это идеальное укрытие. Следует позаботиться заранее, чтобы там было относительно удобно находиться. Обязательно стоит взять с собой тёплую одежду", - подчеркнул експерт.

Полностью читайте в журнале "Країна" за 13 января.

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В США подготовили 18 планов действий в случае, если Россия начнет новое вторжение в Украину.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд говорит, что действия США могут причинить "очень острую боль" РФ в случае нападения на Украину.

Автор: Наталия Павленко
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