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суббота, 05 декабря 2020 19:20

Где откроют первую мобильную больницу для пациентов с Covid-19

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Где откроют первую мобильную больницу для пациентов с Covid-19
Больницу откроют в Николаеве. Фото: Reuters

В середине декабря мобильная больница на 60 койкомест для пациентов с Covid-19 откроется в Николаеве.

"В Николаеве 19 декабря откроется первый мобильный госпиталь на 60 койкомест, он будет из модульных конструкций", - сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

Для развертывания мобильных больниц выделили средства, Минздрав определил табель оснащения и критерии в медучреждение. Вопрос размещения такого госпиталя остаются на усмотрении местных властей.

"Вопрос локации остаются вопросами локаций. Если где-то, как в Донецкой области, его удобно будет развернуть на базе нового трехэтажного здания психиатрической больницы, то его развернут там. Если удобно развернуть на открытой местности, то развернуто там. Важно, чтобы там был кислород" , - сказал он.

Вопрос запуска мобильных госпиталей не будет решать централизованно.

Около 80% тестов на коронавирус в Украине проводят бесплатно в государственных лабораториях. Степанов уточнил, что тесты делают бесплатно, когда человека в больницу привозит скорая.

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Дата
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декабря

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