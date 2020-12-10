Где чаще всего дискриминируют людей в Украине - результаты опроса

На вопрос, приходилось респондентам лично сталкиваться с проявлением дискриминации, 6,5% ответили, что приходилось и очень часто. Фото: pixabay

Чаще всего в Украине дискриминируют людей по возрасту, инвалидности и сексуальной ориентации.

18,2% опрошенных украинцев считают, что проблема очень серьезная, свидетельствует исследование Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

В общем серьезной ее считают 43,1%, но, по их мнению, есть более важные проблемы, 20,5% - это вообще не проблема, а 18,3% затруднились ответить на вопрос.

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На вопрос, приходилось ли респондентам лично сталкиваться с проявлением дискриминации, 6,5% ответили, что приходилось и очень часто, 26,5% - приходилось иногда, 53,5% - не приходилось, а 13,5% затруднились ответить на вопрос .

По оценке признаков, по которым чаще всего дискриминируют людей в Украине, то 40,2% опрошенных ответили, что это возраст, 38% - инвалидность, 26,3% - сексуальная ориентация, 25,9% - состояние здоровья, 24,2 % - имущественное положение, 22,5% - пол, 21,3% - национальность, 16,7% - политические взгляды, 15,9% - религиозные взгляды, 13,7% - статус переселенца, 11,1% - место проживания , 8,5% - семейное положение и 6,3% - гражданство.

Исследования проводили с 6 до 19 октября 2020 года Центр прав человека ZMINA и Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива при поддержке проекта "Права человека для Украины", который внедряется ПРООН в Украине и финансируется Министерством иностранных дел Дании. Опрос проводился во всех областях Украины, кроме неподконтрольных правительству Украины территорий. Опросили 2002 респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

25,8% опрошенных украинцев считают, что за последний год ситуация с обеспечением в Украине прав человека и основных свобод ухудшилась. Для 83,9% респондентов наиболее важной ценностью среди прав человека является свобода, свидетельствует исследование Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.