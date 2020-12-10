Украинцы назвали ценность, которую считают наиболее важной

Для 83,9% респондентов наиболее важной ценностью для прав человека является свобода. Фото: pixabay

25,8% опрошенных украинцев считают, что за последний год ситуация с обеспечением в Украине прав человека и основных свобод ухудшилась.

Для 83,9% респондентов наиболее важной ценностью среди прав человека является свобода, свидетельствует исследование Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

72,5% убеждены, что важна справедливость, 63,5% - безопасность, 60,4% - достоинство, 56,8% - ответственность, 56,5% - равенство, 53,2% - свободное развитие личности, 48,1% - законопослушность, 48% - порядок и 46,5% - материальное обеспечение.

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Среди наиболее важных прав человека 80,2% респондентов выбрали право на жизнь, 58,7% - на социальное обеспечение, 54,6% - на свободу и личную неприкосновенность, 53,7% - на справедливый суд, 52,5% - на труд, 51,5% - на образование, 50,8% - на жилье, 45,3% - самому распоряжаться собственной судьбой, 44,2% - на достойный уровень жизни для себя и семьи, 41,6% - свобода мысли, совести и религии.

По поводу соблюдению прав человека в Украине, то по 5-балльной шкале соблюдения культурных прав респонденты оценили на 3,2 балла, политических прав - 3,12, гражданских прав и свобод - 2,91, экологических прав - 2,46, социальных и экономических прав - 2,46 балла. Об изменениях в обеспечении в Украине прав человека и основных свобод за последний год, 5% респондентов ответили, что ситуация изменилась в лучшую сторону, 25,8% - ситуация ухудшилась, 18% - считают, что с теми же правами ситуация стала лучше, а с другими хуже, 35,7% - практически ничего не изменилось, 15,6% затруднились ответить на вопрос.

Исследования проводились 6-19 октября 2020 Центром прав человека ZMINA и Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива при поддержке проекта "Права человека для Украины", который внедряется ПРООН в Украине и финансируется министерством иностранных дел Дании. Опрос проводился во всех областях Украины, кроме неподконтрольных правительству Украины территорий. Опросили 2002 респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Украинцы больше беспокоятся о росте цен и тарифов на коммунальные услуги, инфляции, упадке экономики и решении военного конфликта в Донбассе. 70,9% респондентов определили как важную проблему рост цен, инфляцию, 69,8% - упадок экономики, 69,3% - рост тарифов на коммунальные услуги, 69,8% - решение военного конфликта на Донбассе, сказала председатель правления Центра "Социальный мониторинг" Ольга Балакирева.