Где больше всего свирепствует Covid-19. Назвали области

 
Ексклюзивы
1/5
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 675
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
1 Просмотров: 936
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 711
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 378
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1215
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1296
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
Просмотров: 666
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 1080
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 720
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 198
Фото
Все фото
28
5
7
17
4
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как мужчина устроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как мужчина устроил ранчо
День Ангела 9 июля - как душевно поздравить именинников
День Ангела 9 июля - как душевно поздравить именинников
Четверг в фото: железная дорога за миллиарды долларов, потомство лемуров и сады Букингемского дворца
Четверг в фото: железная дорога за миллиарды долларов, потомство лемуров и сады Букингемского дворца
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Скопление до 50 м над землей. В Одессе нашествие комаров
Скопление до 50 м над землей. В Одессе нашествие комаров
Видео
Все видео
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
Неуправляемая баржа дрейфует по Днепру. Размеры судна впечатляют
Неуправляемая баржа дрейфует по Днепру. Размеры судна впечатляют
Дрон снял, как поднимается в небо легендарная украинская "Мрия": невероятные кадры
Дрон снял, как поднимается в небо легендарная украинская "Мрия": невероятные кадры
Отдыхающих на морях и озерах атакуют змеи и скорпионы
Отдыхающих на морях и озерах атакуют змеи и скорпионы
Жарили пищу на огне мемориала: в Одессе компания устроила пикник возле Вечного огня
Жарили пищу на огне мемориала: в Одессе компания устроила пикник возле Вечного огня
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 549
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2511
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 270
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1152
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2502
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 июля 2021
Просмотров: 234
Не думай у той бік
Тут недалеко є ділянка, яку хазяїн надумав продати. Вона заросла вербами й осокорами. Весною сороки змостили там гніздо. І я боявся, що ось ...
пятница, 09 июля 2021 09:02

Где больше всего свирепствует Covid-19. Назвали области

  Комментировать
Где больше всего свирепствует Covid-19. Назвали области
Всего в Украине провели более 11 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 655 новых больных коронавирусом. Из них детей – 31, медработников – 37.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 240 246 человек. Умерли 52 572 пациента, из них 12 – за последние сутки. Выздоровели 2 176 110 человек, за последние сутки – 885, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 41 607 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 18 341, ИФА – 7954. Также сделали 15 312 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 203 случая;
Винницкая область - 5 случаев;
Волынская область - 11 случаев;
Днепропетровская область - 22 случая;
Донецкая область - 46 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 5 случаев;
Запорожская область - 25 случаев;
Ивано-Франковская область - 3 случая;
Киевская область - 42 случая;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 17 случаев;
Львовская область - 39 случаев;
Николаевская область - 12 случаев;
Одесская область - 62 случая;
Полтавская область - 17 случаев;
Ровенская область - 8 случаев;
Сумская область - 24 случая;
Тернопольская область - 3 случая;
Харьковская область - 30 случаев;
Херсонская область - 14 случаев;
Хмельницкая область - 19 случаев;
Черкасская область - 23 случая;
Черновицкая область - 6 случаев;
Черниговская область - 4 случая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали страны, которые могут посетить привитые Coronavac украинцы

Количество вакцинированных в Украине пересекло психологическую отметку. С начала кампании по вакцинации сделали более 3 млн Covid-прививок. Полностью вакцинированных украинцев уже более 1 млн. 8 июля установили новый рекорд по количеству привитых за сутки. Одну дозу вакцины получили 44 816 человек, полностью иммунизированы 64 344 человека.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Где больше всего свирепствует Covid-19. Назвали области». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

Тому Хэнксу 65: чем живет актер и какие роли принесли ему популярность

Открыли "сидящий" памятник Шевченку

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 10351
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
16
 1 Просмотров: 7929
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 5508
Платежки с долгами, &quot;медленные&quot; счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
 Просмотров: 4302
Партия Зеленского &quot;полностью потеряла берега&quot; - сети
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
7
 Просмотров: 3915
Общество
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как мужчина устроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как мужчина устроил ранчо
28
 Просмотров: 3160
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
 Просмотров: 684
Назвали страны, которые могут посетить привитые Coronavac украинцы
Назвали страны, которые могут посетить привитые Coronavac украинцы Просмотров: 378
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
 Просмотров: 2286
Приметы 9 июля: сегодня узнаем, будет ли зима лютая
Приметы 9 июля: сегодня узнаем, будет ли зима лютая Просмотров: 630
Больше всего комментируют
7
В Харькове происходит ползучий захват власти подсанкционным российским бизнесменом – эксперт
3
Краще не ризикувати
3
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон
2
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
1
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Голосов: 56651
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть