Где больше всего свирепствует Covid-19. Назвали области

Всего в Украине провели более 11 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 655 новых больных коронавирусом. Из них детей – 31, медработников – 37.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 240 246 человек. Умерли 52 572 пациента, из них 12 – за последние сутки. Выздоровели 2 176 110 человек, за последние сутки – 885, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 41 607 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 18 341, ИФА – 7954. Также сделали 15 312 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 203 случая;

Винницкая область - 5 случаев;

Волынская область - 11 случаев;

Днепропетровская область - 22 случая;

Донецкая область - 46 случаев;

Житомирская область - 11 случаев;

Закарпатская область - 5 случаев;

Запорожская область - 25 случаев;

Ивано-Франковская область - 3 случая;

Киевская область - 42 случая;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 17 случаев;

Львовская область - 39 случаев;

Николаевская область - 12 случаев;

Одесская область - 62 случая;

Полтавская область - 17 случаев;

Ровенская область - 8 случаев;

Сумская область - 24 случая;

Тернопольская область - 3 случая;

Харьковская область - 30 случаев;

Херсонская область - 14 случаев;

Хмельницкая область - 19 случаев;

Черкасская область - 23 случая;

Черновицкая область - 6 случаев;

Черниговская область - 4 случая.

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Количество вакцинированных в Украине пересекло психологическую отметку. С начала кампании по вакцинации сделали более 3 млн Covid-прививок. Полностью вакцинированных украинцев уже более 1 млн. 8 июля установили новый рекорд по количеству привитых за сутки. Одну дозу вакцины получили 44 816 человек, полностью иммунизированы 64 344 человека.