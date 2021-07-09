Где больше всего свирепствует Covid-19. Назвали области

За последние сутки в Украине выявили 655 новых больных коронавирусом. Из них детей – 31, медработников – 37.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 240 246 человек. Умерли 52 572 пациента, из них 12 – за последние сутки. Выздоровели 2 176 110 человек, за последние сутки – 885, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 41 607 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 18 341, ИФА – 7954. Также сделали 15 312 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11 млн ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 203 случая;
Винницкая область - 5 случаев;
Волынская область - 11 случаев;
Днепропетровская область - 22 случая;
Донецкая область - 46 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 5 случаев;
Запорожская область - 25 случаев;
Ивано-Франковская область - 3 случая;
Киевская область - 42 случая;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 17 случаев;
Львовская область - 39 случаев;
Николаевская область - 12 случаев;
Одесская область - 62 случая;
Полтавская область - 17 случаев;
Ровенская область - 8 случаев;
Сумская область - 24 случая;
Тернопольская область - 3 случая;
Харьковская область - 30 случаев;
Херсонская область - 14 случаев;
Хмельницкая область - 19 случаев;
Черкасская область - 23 случая;
Черновицкая область - 6 случаев;
Черниговская область - 4 случая.
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Количество вакцинированных в Украине пересекло психологическую отметку. С начала кампании по вакцинации сделали более 3 млн Covid-прививок. Полностью вакцинированных украинцев уже более 1 млн. 8 июля установили новый рекорд по количеству привитых за сутки. Одну дозу вакцины получили 44 816 человек, полностью иммунизированы 64 344 человека.
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