Где больше всего свирепствует Covid-19. Назвали области

За последние сутки в Украине выявили 705 новых больных коронавирусом. Из них детей – 28, медработников – 18.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 235 801 человек. Умерли 52 391 пациент, из них 51 – за последние сутки. Выздоровели 2 168 387 человек, за последние сутки – 1719, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 49 038 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 20 913, ИФА – 9743. Также сделали 18 382 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,8 млн ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 231 случай;
Винницкая область - 17 случаев;
Волынская область - 10 случаев;
Днепропетровская область - 31 случай;
Донецкая область - 28 случаев;
Житомирская область - 17 случаев;
Закарпатская область - 3 случая;
Запорожская область - 24 случая;
Ивано-Франковская область - 7 случаев;
Киевская область - 56 случаев;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 28 случаев;
Львовская область - 29 случаев;
Николаевская область - 16 случаев;
Одесская область - 41 случай;
Полтавская область - 11 случаев;
Ровенская область - 11 случаев;
Сумская область - 21 случай;
Тернопольская область - 3 случая;
Харьковская область - 41 случай;
Херсонская область - 26 случаев;
Хмельницкая область - 12 случаев;
Черкасская область - 25 случаев;
Черновицкая область - 5 случаев;
Черниговская область - 8 случаев.
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На Кипре с 1 июля не будут требовать отрицательный результат Covid-теста от привитых украинских путешественников. Однако признавать будут не все вакцины, которые используют в Украине. В частности, Кипр не признает вакцину СoronaVac, а позиция относительно препарата Covishield требует уточнения.
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