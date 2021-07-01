Где больше всего свирепствует Covid-19. Назвали области

Всего в Украине провели более 10,8 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 705 новых больных коронавирусом. Из них детей – 28, медработников – 18.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 235 801 человек. Умерли 52 391 пациент, из них 51 – за последние сутки. Выздоровели 2 168 387 человек, за последние сутки – 1719, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 49 038 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 20 913, ИФА – 9743. Также сделали 18 382 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,8 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 231 случай;

Винницкая область - 17 случаев;

Волынская область - 10 случаев;

Днепропетровская область - 31 случай;

Донецкая область - 28 случаев;

Житомирская область - 17 случаев;

Закарпатская область - 3 случая;

Запорожская область - 24 случая;

Ивано-Франковская область - 7 случаев;

Киевская область - 56 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 28 случаев;

Львовская область - 29 случаев;

Николаевская область - 16 случаев;

Одесская область - 41 случай;

Полтавская область - 11 случаев;

Ровенская область - 11 случаев;

Сумская область - 21 случай;

Тернопольская область - 3 случая;

Харьковская область - 41 случай;

Херсонская область - 26 случаев;

Хмельницкая область - 12 случаев;

Черкасская область - 25 случаев;

Черновицкая область - 5 случаев;

Черниговская область - 8 случаев.

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На Кипре с 1 июля не будут требовать отрицательный результат Covid-теста от привитых украинских путешественников. Однако признавать будут не все вакцины, которые используют в Украине. В частности, Кипр не признает вакцину СoronaVac, а позиция относительно препарата Covishield требует уточнения.