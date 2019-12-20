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пятница, 20 декабря 2019 03:47

Газовое соглашение требует согласования на политическом уровне - Витренко

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Газовое соглашение требует согласования на политическом уровне - Витренко
В Берлине состоялись переговоры относительно транзита российского газа территорией Украины. Фото: 5 канал

Наработанные на переговорах в Берлине принципы требуют согласования на политическом уровне.

"Закончили очередной раунд переговоров в двустороннем (с РФ) и трехстороннем (с ЕС) формате о продлении транзита газа в соответствии с европейскими правилами. Наработаны основные принципы соглашений, которые требуют дополнительного согласования на политическом уровне", - написал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, после этого вопрос будет заключаться в имплементации этих соглашений на различных уровнях.

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"Нафтогаз занимает максимально конструктивную позицию на этих переговорах - Украина еще раз подтверждает свою надежность в качестве транзитера газа в Европу", - подчеркнул исполнительный директор Нафтогаза.

19 декабря в Берлине состоялись переговоры о продлении транзита российского газа в Европу по территории Украины.

В них приняли участие министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и его российский коллега Александр Новак.

К переговорам, которые прошли при посредничестве главы Еврокомиссии Мароша Шефчовича, присоединился министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Также в них приняли участие руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и глава российского "Газпрома" Алексей Миллер.

По итогам переговоров Шефчович выразил убеждение, что соглашение о транзите российского газа в Европу по территории Украины может быть подписано до конца года.

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