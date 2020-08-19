ФСБ РФ заявила о задержании украинского добровольца в Крыму

Украинцу инкриминируют участие в якобы незаконном вооруженном формировании. Фото: Reuters

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о якобы задержании украинского добровольца на территории оккупированного Крыма.

Российские силовики якобы задержали бойца добровольческого "Батальона имени Номана Челебиджихана". Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

"По месту жительства и регистрации задержанного провели следственные действия. Ему инкриминируют участие в якобы незаконном вооруженном формировании. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы", - сообщают силовики.

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Участники "Батальона имени Номана Челебиджихана" принимали активное участие в блокаде на административной границе с оккупированным Крыму в 2016 году. В начале июня 2020-го российские силовики провели в оккупированном Крыму ряд обысков по делу этого батальона.

ФСБ России заявила о якобы задержании в аннексирована Крыму украинской разведгруппы. В состав разведгруппы будто бы входила завербованная российская военнослужащая. Задержанные вроде бы пытались организовать теракты, похитить сведения, содержащие государственную тайну, и завербовать россиян.