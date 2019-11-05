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вторник, 05 ноября 2019 09:42

Freedom House: Украина является "частично свободной" страной в сети

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Freedom House: Украина является &quot;частично свободной&quot; страной в сети
В прошлом году Украина также получила статус "частично свободной". Фото: Униан

Украина попала в список "частично свободных стран" в рейтинге "Свобода в сети-2019".

Об этом говорится на сайте правозащитной организации Freedom House.

"Показатели доступа в Интернет в Украине существенно не изменились в 2018-19 годах. Доступ остается свободным для большинства населения. Украинский рынок информационных и коммуникационных технологий достаточно разнообразен. Хотя он пострадал из-за более широкие экономические трудности в стране, кризис после оккупации Крыма Россией и конфликт на Донбассе", - отмечают в Freedom House.

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В прошлом году Украина также получила статус "частично свободной".

Выше Украины расположились "частично свободный" Кыргызстан и вполне "свободные" Армения и Грузия.

Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Россия признаны Freedom House как страны с "несвободным" доступ к сети.

Рейтинг организации Freedom House "Свобода в сети-2019" оценивает свободу доступа к интернету в 65 странах, на которые приходится 87% пользователей сети по всему миру. Отчетный период нового рейтинга приходится на июнь 2018 - май 2019.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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