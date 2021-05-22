Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов

Более 12 000 продуктовых наборов для украинцев, которые нуждаются в помощи из-за пандемии коронавируса, от Фонда Порошенко и ОО "Дело общин" собрали волонтеры и активисты. Среди тех, кому в эти времена труднее всего - семьи погибших воинов.

"Честь и уважение к нашим воинам среди украинцев является безоговорочной. Ведь именно военные берегут мирную жизнь сейчас и обеспечивают наше общее свободное будущее в независимой Украине. Наша обязанность - ответить нашим защитникам и их семьям вниманием и заботой. Поэтому уже второй год мы вместе с "Делом общин", "Фондом Порошенко" и волонтерами помогаем семьям воинов АТО наборами продуктов первой необходимости, собранными в офисе "Европейской Солидарности". На этот раз наши боксы достались адресатов в Запорожье", - рассказывает Петр Порошенко.

"Спасибо каждому нашему герою за мужество. Спасибо каждой матери и жене за терпение и веру в победу ", - пишет Порошенко.

В семье погибшего в феврале 2015 солдата Анатолия Шумило бережно хранят каждое фото с фронта. Он был мобилизован в августе 2014-го, воевал в 57-й отдельной мотопехотной бригаде.

"Спасибо нашим ребятам за мирное небо над головой. За эти улочки нашего города. Светлая память тем, кто погиб. Он, не колеблясь, пошел туда. Он сказал: кто, если не я. Лучше их остановить там. Шумило Анатолий Иванович, он действительно был воином. Они сопровождали колонну в Дебальцево, там были танковые атаки. Первую отбили, он подвел танк, но пока наклонился заряжать, танк выстрелил и осколок из танкового снаряда пробил ему грудь", - говорит вдова солдата Любовь Заливанская.

Она поблагодарила за помощь: "Я благодарна за память. За то, что не забывают малообеспеченных, семьи погибших, матерей, жен".

"Прежде всего заботимся о семьях погибших и малообеспеченных семьях атовцев. Благодаря поддержке ЕС и лично Порошенко, фондом ПП мы вместе с "Делом общин" сделали такую ​​акцию по обеспечению такими продуктовыми наборами первой необходимости", - говорит депутат Запорожского областного совета от "Европейской Солидарности" Андрей Химичев.

В каждом наборе - мука, сахар, крупы, масло, консервы и печенье. Помощь от Порошенко передали и волонтерке, которая вяжет носки военным на фронт, Елене Костиной.

Пенсионерка из Мелитополя несмотря на свой почтенный возраст не сидит без дела - вязание носки для украинских защитников. За годы войны сотни ее носков согрели воинов в окопах и блиндажах. Сейчас сама пенсионерка нуждается в поддержке. Депутаты Мелитопольского городского совета передали Елене Николаевне пакеты первой необходимости.

"Спасибо, что помогаете и не забываете нас", - говорит она.

"Пандемия коронавирусной инфекции, хаотичные и нелепые действия центральной власти последнего времени сделали свое дело - увеличили количество нуждающихся людей. Особенно больно это отражается на одиноких пенсионерах, людях с инвалидностью. Но сегодня есть те, кто не оставляет украинцев один на один с проблемами", - говорит депутат городского совета от "Европейской Солидарности" Павел Варванский.

В Ровно благотворительную помощь получили также люди, которые уже переболели коронавирусом и до сих пор испытывают его негативное влияние на свое здоровье. Партийцы убеждены, что таких людей нужно поддерживать.

"Многие истории, которые режут сердце, услышали и я, и наши партийцы и волонтеры от людей. Кто-то в одиночестве доживает свой век, кто-то жалуется, что всю жизнь тяжело работал, а нынешней пенсии не хватает даже на еду, много людей трудно переболели коронавирусом, а теперь страдают от последствий болезни. Приятно видеть, как на глазах людей появляется улыбка, возвращается вера в лучшее, благодарность за то, что о них помнят и помогают в трудные времена пандемии", - делится впечатлениями руководитель секретариата Ровенской территориальной организации ЕС, депутат областного совета Екатерина Самардак.

В Одесской области благотворительную помощь получили жители Староказачьего, Татарбунар, Великого Дальника, Таирова, Цебрикова, Черноморска и Одессы.

"Я благодарна, Петр Алексеевич, за благотворительный фонд и благотворительную деятельность. Желаю вам всего наилучшего в этом деле. Спасибо", - сказала Екатерина Лямина из села Спасское.

"Спасибо от всех нас за помощь, внимание, что о нас не забыли", - говорит Марина Осмотеску с Баштановка.

"Эта миссия очень приятная, потому что рады быть проводником добра. Люди сейчас в очень трудных обстоятельствах из-за пандемии. Мы передали продуктовые наборы незащищенным: пенсионерам с маленькой пенсией, у которых еще есть родственники с инвалидностью, одиноким матерям, матерям, имеющим детей с инвалидностью. Люди очень благодарны, потому что сейчас сложная ситуация с ценами, с коммунальными платежами и перед праздниками люди очень радуются этим пакетам", - рассказывает Татьяна Шишканова, председатель фракции ЕС в Черноморском горсовете.

Тернопольщина также получила благотворительную помощь для людей, оказавшихся в трудных финансовых обстоятельствах из-за пандемии коронавируса. Депутат Тернопольского районного совета Владимир Байгер подчеркнул: команда ЕС всегда помогает тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

"Очень трудно подобрать слова, потому что людям, которым мы помогаем, эта поддержка действительно необходима. Это люди, у которых проблемы со здоровьем, которые остались один на один со своей бедой. Я хочу поблагодарить Петру Порошенко за то, что есть мощная команда благотворителей, за то, что я являюсь частью этой команды, есть возможность помогать людям вместе с нашей командой", - отметил он.

Лидер фракции "Европейская Солидарность" в Киевском горсовете, председатель Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко отметила, что для "Европейской Солидарности" помощь украинском в тяжелые времена уже стала традицией.

"Уже стало доброй традицией в семье "Европейской Солидарности" помогать тем, кому не просто пережить тяжелые времена. Этот набор с большой заботой и любовью для вас собирали волонтеры. Когда работает наш конвейер, у нас нет ни должностей, ни титулов. Я хочу передать вам от каждого, кто вложил часть своей души и любви, пожелания крепкого здоровья, добра и мира. Берегите себя, а мы будем делать все, чтобы жизнь в Украине стала достойной для каждого человека", - сказала она.

Акция началась еще в 2020 году, тогда после начала пандемии коронавируса силами волонтеров, Фонда Порошенко и компании "Рошен" более 50 тысяч продуктовых наборов получили люди по всей Украине.

С первых дней пандемии Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами - в больнице передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Сейчас Фонд вместе с волонтерами передает в больницы и амбулатории кислородные концентраторы. Более ста аппаратов от Порошенко были доставлены в медучреждения и спасают жизни.

Всего с начала пандемии у Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 миллионов гривен.