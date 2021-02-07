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воскресенье, 07 февраля 2021 21:25

Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
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Анна Воловодюк назвала основные минусы жизни в Польше: Ранние подъемы на работу, нестабильные графики работы, тяжелый физический труд
Фото: annavolovodik
Анна Воловодюк назвала основные минусы жизни в Польше: Ранние подъемы на работу, нестабильные графики работы, тяжелый физический труд
Анна Воловодюк назвала основные минусы жизни в Польше: Ранние подъемы на работу, нестабильные графики работы, тяжелый физический труд
Анна Воловодюк назвала основные минусы жизни в Польше: Ранние подъемы на работу, нестабильные графики работы, тяжелый физический труд
Анна Воловодюк назвала основные минусы жизни в Польше: Ранние подъемы на работу, нестабильные графики работы, тяжелый физический труд

Анна Воловодик, которая переехала из Ровно в Щецин рассказала о минусах жизни в Польше.

"Переехав в Польшу - не стоит ожидать чего-то необычайного. Вы не будете зарабатывать здесь миллионы, сложа руки, потому что это же ЕС. Здесь просто лучше уровень жизни, чем в Украине, но не в десятки и не в сотни раз", - говорит Анна.

Средняя заработная плата в Польше на 2020 год составляет: 766$, в Украине: 194$, в России: 527$.

Если Вы собрались переезжать в Польшу, то должны быть готовы к таким минусам:

- Работа преимущественно физическая

- Ранний подъем в 3-4-5 утра (большинство рабочих смен начинаются в 5 или 6, а нужно же еще собраться, позавтракать, доехать)

- Нестабильный график (Часто работодатели назначают посменный график. Иногда вы работаете в две, а порой и в три смены).

Заработная плата

В связи с большим количеством мигрирующего населения-оплата труда не такая высокая, как кто-то может себе ожидать. Обычно люди получают 2500-4500 зл. в месяц (курс злотого к гривне на сегодня 7.5). На складах/заводах платят по 2500-3500, в зависимости от рабочих часов и вашего возраста.

Вдали от дома

Отсутствие близких и родных иногда давит морально. Скорее всего, ездить регулярно в родной город не получится, а при подаче на карту быта, так вообще: "Вы же не будете рисковать документами, которые так долго ждете?!" Поэтому реальные встречи превратятся в звонки, а некоторые люди вообще отсеются из Вашей жизни.

Трудности с получением документов

Хотя в Польше легче легализовать пребывание и труд, но есть и свои нюансы. После полугодовой визы у вас коридор на год с момента въезда. Придется подождать еще пол года на Родине, чтобы открыть новую рабочую визу.

Если желание остаться более глобальное, а работодатель готов дать вам Воєвудське приглашение на год - тогда его придется ждать от 3-х до 6-ти месяцев и открыть по нему годовую визу.

Если эти варианты не подходят, или в целях долговременное пребывание, тогда есть еще Карта временного побыта, устойчивого Быта и Карта поляка. Первую из них можно получить с помощью работодателя. Последнюю - только имея польские корни и со временем превратить ее в устойчивый быт.

Цены

Стоимость аренды и покупки жилья значительно отличаются. Цена с человека за комнату составляет от 400 до 1200 зл. Маленькую квартирку же можно снять за 1200-2000 зл. То есть, если перевести это в гривне, то за такие средства в Украине вы могли бы снимать что-то значительно лучше. Иногда жилье предоставляет работодатель: бесплатно или за 200-300 злотых. Покупка жилья обойдется примерно в 150 000-200 000 и более тысяч зл. ~ 40 000-55 000$.

Продукты

Есть качественные и вкусные товары, но некоторые не имеют ни вкуса, ни запаха. Картофель, помидоры, огурцы - ужасны. Кроме того, в разных супермаркетах выставлены различные торговые марки. Так что, иногда за любимыми наименованиями придется ходить по разным точкам.

Налоги

(Будьте готовы отдать 1/3 своей зарплаты на налоги, и получить например из 5000 злотых, всего 3600)

Львовянка Оксана Шевченко вместе с мужем и двумя сыновьями переехала в Краков. Женщина ведет блог, в котором делится полезными советами для тех, кто планирует переезд. Женщина посчитала, сколько нужно денег в месяц, чтобы жить в Польше.

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