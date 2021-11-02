Финансовый гороскоп на ноябрь: кто разбогатеет и почувствует себя победителем

Ноябрь – месяц высоких заработков и карьерных взлетов. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Все будет происходить вовремя, – говорит астролог. – Не бегите впереди поезда. Дождитесь подходящего момента и получите то, что заслуживаете. Позаботьтесь об улучшении жилищных условий. Не медлите с переездом и ремонтом. Не пытайтесь завоевать чье-то сердце наглыми проделками. Только испортите свой имидж. Финансовый успех ждет Тельцов, Стрельцов, Раков и Весы. Победителями себя почувствуют Рыбы и Козероги".
Овен (21 марта – 20 апреля)
Будете стойкими и упрямыми. Поэтому быстро добьетесь цели. Банковские переводы и оформление недвижимости перенесите на средину месяца. Сохраняйте квитанции.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Не будет поддержки коллег. Волнения излишни. Тихо делайте свое дело. Скоро каждый получит то, что заслужил.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Не берите на себя обязанности коллег. Тогда не придется отвечать за ошибки. Следует отложить на конец месяца переезд на новое место жительства. Сейчас перевозчики повредят мебель и технику.
Рак (22 июня – 22 июля)
Задерживается транспорт. Поэтому не будете успевать на работу. Выходите из дома пораньше. Деньги поступят вовремя. Можно побаловать себя подарком.
Лев (23 июля – 23 августа)
Денег в кармане достаточно. Уверены в себе и завтрашнем дне. Следите за тем, что говорите о коллегах. Больше заказов получат автомастера и строители.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Прекратите планировать. Не позволяйте кому-то уговорить вас уволиться. Будете сожалеть об этом.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Удачный период, чтобы заявить о себе. Следует открывать торговую точку и автомастерскую.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Силы и вдохновение помогут добиться желаемого. Судьба подарит новые возможности. Предложат интересную работу или выгодное сотрудничество.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Сохранять финансовую стабильность с каждым днем все труднее. Откажитесь от спонтанных покупок в Интернете. Подождите с выбором автомобиля или велосипеда.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Месяц проверит, являетесь ли вы человеком слова. Не ждите указаний. Сами беритесь за неотложные дела. Результат приятно удивит. Заработаете больше, чем ожидали.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Экономьте. Ближе к Новому году удастся купить недвижимость для себя или для детей.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Денег в кошельке станет больше. Во вторник покупайте смартфоны и телевизоры, в среду – стиральные машинки и пылесосы.
Астролог предупредила, чем удивит и порадует первая неделя ноября.
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