Фильм Сенцова "Номера" покажут на международном фестивале в Берлине

18 февраля состоится мировая премьера фильма "Номера" украинских режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.
Ленту покажут в рамках специальных показов, посвященных юбилею Берлинского международного кинофестиваля (Berlinale), сообщили на HROMADSKE.UA
Олег Сенцов работал над фильмом, находясь в незаконном заключении в РФ, а Ахтем Сеитаблаев помогал воплощать замысел на съемочной площадке вместе с продюсером фильма Анной Паленчук.
Рабочий процесс Олег и Ахтем обсуждали в письмах, которых, по словам Анны, было более сотни.
За основу фильма "Номера" приняли одноименную пьесу Олега Сенцова, которую он написал еще до заключения, в 2011 году. Это рассказ людей, заключенных собственными страхами. Премьера фильма в Украине запланирована на осень 2020 года.
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Кино должно разъяснять молодому поколению, что быть украинцем - это хорошо.
Так считает сценарист Ярослав Войцешек. Поделился мыслями о том, какие фильмы нужны украинскому зрителю, во время дискуссии об отечественном кинопрокате. Проходила в столичном кинотеатре "Жовтень".
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