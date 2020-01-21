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вторник, 21 января 2020 14:18

Фильм Сенцова "Номера" покажут на международном фестивале в Берлине

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Фильм Сенцова &quot;Номера&quot; покажут на международном фестивале в Берлине
Фото: dt.ua

18 февраля состоится мировая премьера фильма "Номера" украинских режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.

Ленту покажут в рамках специальных показов, посвященных юбилею Берлинского международного кинофестиваля (Berlinale), сообщили на HROMADSKE.UA

Олег Сенцов работал над фильмом, находясь в незаконном заключении в РФ, а Ахтем Сеитаблаев помогал воплощать замысел на съемочной площадке вместе с продюсером фильма Анной Паленчук.

Рабочий процесс Олег и Ахтем обсуждали в письмах, которых, по словам Анны, было более сотни.

За основу фильма "Номера" приняли одноименную пьесу Олега Сенцова, которую он написал еще до заключения, в 2011 году. Это рассказ людей, заключенных собственными страхами. Премьера фильма в Украине запланирована на осень 2020 года.

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Кино должно разъяснять молодому поколению, что быть украинцем - это хорошо.

Так считает сценарист Ярослав Войцешек. Поделился мыслями о том, какие фильмы нужны украинскому зрителю, во время дискуссии об отечественном кинопрокате. Проходила в столичном кинотеатре "Жовтень".

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  • Нужно вводить визовый режим
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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