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пятница, 17 января 2020 21:45

Нужно снимать украинское кино для подростков - сценарист

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Нужно снимать украинское кино для подростков - сценарист
Подростки никогда в жизни не пойдут на ленту "Донбасс" - Ярослав Войцешек. Фото: facebook.com

Кино должно разъяснять молодому поколению, что быть украинцем - это хорошо.

Так считает сценарист Ярослав Войцешек. Поделился мыслями о том, какие фильмы нужны украинскому зрителю, во время дискуссии об отечественном кинопрокате. Проходила в столичном кинотеатре "Жовтень".

"Государство должно заботиться о кино. Это, кроме всего прочего, еще и идеологический рычаг влияния на общество, о чем давно догадались все страны, - говорит Войцешек. - Фильмы, которые спонсируются государством, должны нести идеологический посыл. Вопрос в том, как именно. У нас пока это делают очень в лоб. Когда чувствуется пропаганда. А надо - более изящно.

Основная кинотеатральная аудитория - зрители супергеройских фильмов и "Звездных войн". Подростки, молодые люди, семьи. Мне кажется, именно с ними нужно поработать. А этого почти вообще у нас не делают.

"А почему бы не рискнуть?" - наконец подумают люди, которые никогда не смотрели украинского кино. Придут и увидят какие-то концентрированные страдания, где все плохо. Потом когда еще раз пойдут на украинский фильм? Нескоро.

Это важнейшая проблема. Понятно, что тягаться с Голливудом мы не будем. Мы не можем вкладывать какие-то баснословные деньги. Но можем и должны делать что-то для этой аудитории. Она именно та, с которой надо работать идеологически.

Когда выходит славный казак с флагом и поет гимн - так это работать не будет

Подростки никогда в жизни не пойдут на ленту "Донбасс". Абсолютное большинство кинематографистов у нас работает на какое-то очень ограниченное количество людей по всему миру, то есть на фестивалях. То, что эти фильмы посмотрят 50 человек из разных стран - это очень хорошо. Но нашей стране от этого на самом деле ни холодно, ни жарко.

Моей дочери 16 лет. Я периодически бываю на каких-то сборищах школьников. Слышу, о чем они говорят. А говорят об одном - как бы свалить отсюда. И это проблема. Национальная идея, оказывается - как свалить. И с этим что-то надо делать. Наши люди не рассматривают страну как свой дом, где они бы жили дальше. То есть о ней не надо заботиться.

Голливудское кино о супергероях имеет очень большой идеологический месседж. "Мы, американцы, крутые и спасем весь мир". В китайских лентах - то же самое о себе. Так же делают и россияне.

Только мы никак не поймем, что нужно государству от кино - доносить посылы. Через понятные фильмы, которые основная аудитория посмотрит.

Итак, мы делаем собственного "Дэдпула" (американский комедийный боевик о супергерое Дэдпуле, который попадает в комические ситуации и саркастически насмехается над врагами. - Gazeta.ua). Шутим о сексе. Туда приходит молодая аудитория, смеется, и между этими шутками мы добавляем необходимые месседжи.

Когда выходит славный казак с флагом и поет гимн - так это работать не будет. Когда все наши художники поймут это, продавать украинское кино станет намного легче. А на самом деле то, что нужно - диктуют кассовые сборы. На первом месте украинского проката супергеройский блокбастер "Мстители: Завершение" - 151 млн грн. Затем идут "Король Лев" и "Аквамен". И нет там никакой драмы.

Нужно все кино, которое будет разъяснять молодому поколению, что быть украинцем - это хорошо. Когда такие ленты будут снимать массово, у нас будет лучше социально-психологическое состояние в целом".

Любая индустрия рождается из ошибок

"Надо снимать как можно больше, - говорит продюсер Сергей Лавренюк. - С этого начнется и формирование института звезд, и профессионального кластера. Все мы знаем, что у нас три с половиной режиссера, грубо говоря. Актеров немного больше. Операторов - тоже. Сценаристов тоже лишь несколько.

Любая индустрия рождается из ошибок, из массы хлама. Среди них появляются какие-то жемчужины. Сейчас они единичны. Через два года будет намного больше.

Спросите любого киношника. Каждый мечтает создать нетленочку. Пробуют, но пока не все понимают, как это сделать. Хотя на самом деле этого не знают даже выдающиеся художники. Поэтому только количество - это один рецепт".

Задача государства в кинематографе - восстанавливать историческую правду, фиксировать своих национальных героев

"Кино должно быть разное, - говорит генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич. - Важен культурный контекст. У нас его формирование было замедлено. Пожалуй, нельзя сейчас школьнику дать читать Ницше, он не готов к восприятию. Его следует подготовить. Этим надо заниматься. Формировать культуру просмотра, вкус зрителя.

Мы не выросли на шедеврах, привычных для мирового зрителя. Не смотрели в детстве, школьном возрасте и в студенческие годы Бунюэля или Феллини. А то, что было по телевидению. Это та упущенная часть, которая могла бы сформировать такой вкус, чтобы наше кино сразу было в мировом контексте. Но у нас большой пробел в этом развитии.

В 2014 году возникла уникальная возможность, когда вся конкуренция с нашего рынка ушла. Появился шанс сформировать своих звезд, дать им дорогу. Они уже формируются, но это занимает время.

Задача государства в кинематографе - восстанавливать историческую правду, фиксировать своих национальных героев в игровых и документальных лентах. В патриотическом кино ничего плохого не вижу. Это пробелы, которые мы должны восполнить. Это то, на чем будут расти наши дети. Чтобы для них героями были персонажи наших сказок, наши исторические фигуры, писатели, актеры, музыканты. Именно те, с которыми они себя будут ассоциировать".

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35 украинских художественных и документальных фильмов вышли в 2019 году. Самый успешный - исторический боевик "Захар Беркут" по повести Ивана Франко. Его создали совместно с Соединенными Штатами Америки. Собрал в прокате 35,5 млн грн при бюджете в 113,5 млн. Сценаристы ленты - Ярослав Войцешек и Ричард Ронат.

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Дата
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