Медиаэксперт подвел итоги национального кинопроката 2019 года

Американский актер Алекс МакНиколл в историческом боевике "Захар Беркут" играет карпатского охотника Максима, сына старейшины села Тухля Захара Беркута. Фильм совместного производства Украины и США стал самой кассовой отечественной лентой 2019 года. Фото: kino-teatr.ua

2,655 млрд грн собрали фильмы в украинском прокате в 2019 году. Из них 184 млн грн - кассовые сборы отечественных лент.

Самой успешной украинской премьерой стал исторический боевик "Захар Беркут". Собрал 35,5 млн грн. На втором месте комедия "Свингеры 2" - 14,3 млн грн. На третьем историческая драма "Цена правды" - 9,6 млн грн.

"35 украинских лент вышли в течение года. Значительная часть из них стали середнячками. Но нового прорыва пока не произошло, - говорит медиаэксперт Артем Вакалюк. - В 2019-м "Захар Беркут" стал единственной картиной из более чем 20-миллионными сборами, но к национальным рекордам "Я, ты, он, она" - 71 млн грн - и "Бешеной свадьбы" - 54,9 млн грн - не добрался. В 2017-м два фильма собрали более 20 млн, в 2018-м - шесть.

В 2019-м было беспрецедентное количество украинских релизов. Но немного непродуманные решения продюсеров с датами выпуска. За все лето у нас вышла единственная лента - "Полина и тайна киностудии". Не сильно хорошо заработала, но полтора миллиона гривен было. И больше никого вообще, начиная с мая. А вот в течение октября-декабря по три релиза на один день".

"Надо четко понимать, что есть кино зрительское и есть фестивальное. И к ним должны быть совершенно разные подходы и ожидания в прокате, - говорит исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух. - Например, "Я, ты, он, она" и "Донбасс" - оба фильм качественные, каждый по-своему. Но если первый - четко зрительский, то второй - фестивальный. Как раз именно у таких фильмов, как "Донбасс" и "Домой", должна быть государственная поддержка в прокате.

"Мы знаем, какие фильмы больше всего поддерживает аудитория в ее массовости, - говорит директор киевского кинотеатра "Жовтень" Людмила Горделадзе. - Крупнейшие в Украине фильмы - это "Я, ты, он, она" и "Бешеная свадьба". Вопрос в том, такую ли ​​аудиторию, которая на них была, мы должны удовлетворять? Потому что на будущее мы получили уже от министра культуры Владимира Бородянского такое мнение, что кино должно быть хозрасчетным. То есть вложения должны возвращаться. Этот тезис надо обсуждать. Надо нам делать такое кино, которое на украинском рынке имеет самую большую в отдачу? Или надо делать просто кино, которое имеет отдачу, но на разных рынках? Когда продюсер выходит на питчинг, должен думать не только о зрителе в кинотеатрах, но и о более широкой аудитории. Она может быть на стриминговых сервисах и на других платформах. И это должно быть кино локальное, так как оно уже имеет очень высокий интерес на мировом рынке. То есть надо думать об отдаче - и финансовой в частности - проекта вообще. Рассчитывать на его продвижение в мире".

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Кассовые сборы украинских фильмов в течение последних шести лет: 2014-й - 19 млн грн; 2015-й - 43 млн грн; 2016-й - 79 млн грн; 2017-й - 77 млн грн; 2018-й - 198 млн грн; 2019-й - 184 млн грн.