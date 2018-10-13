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суббота, 13 октября 2018 10:06

Филарет рассказал, на каком языке будут служить в поместной церкви

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Автор: Униан
  Предстоятель УПЦ КП Филарет: богослужение должно совершаться на украинском языке
Предстоятель УПЦ КП Филарет: богослужение должно совершаться на украинском языке

Богослужение в единой Поместной православной церкви в Украине после объединения и получения автокефалии должно происходить на украинском языке.

Но другие языки также будут использоваться, передает "5 канал".

"Богослужебная речь принципиально должна быть украинская. И проповедь украинский. Но мы будем допускать и церковнославянский язык, и проповедь на русском языке. То есть не будет такого, знаете, притеснения по отношению к богослужебного языка", - заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

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Вселенский патриархат подтвердил решение о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии. Кроме того, Константинополь официально вернул каноничность предстоятелям, священству и верующим УПЦ-КП и УАПЦ.

Синод снял все ограничения, которые были наложены Русской церковью на украинских "раскольников", и теперь митрополит УАПЦ Макарий и патриарх УПЦ КП Филарет официально признаны полноправными благодатными архиереями мирового православия. Это позволяет им провести объединительный собор.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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