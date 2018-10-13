Филарет рассказал, на каком языке будут служить в поместной церкви

Автор: Униан Предстоятель УПЦ КП Филарет: богослужение должно совершаться на украинском языке

Богослужение в единой Поместной православной церкви в Украине после объединения и получения автокефалии должно происходить на украинском языке.

Но другие языки также будут использоваться, передает "5 канал".

"Богослужебная речь принципиально должна быть украинская. И проповедь украинский. Но мы будем допускать и церковнославянский язык, и проповедь на русском языке. То есть не будет такого, знаете, притеснения по отношению к богослужебного языка", - заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

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Вселенский патриархат подтвердил решение о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии. Кроме того, Константинополь официально вернул каноничность предстоятелям, священству и верующим УПЦ-КП и УАПЦ. Синод снял все ограничения, которые были наложены Русской церковью на украинских "раскольников", и теперь митрополит УАПЦ Макарий и патриарх УПЦ КП Филарет официально признаны полноправными благодатными архиереями мирового православия. Это позволяет им провести объединительный собор.