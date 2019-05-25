Филарет пришел на литургию по случаю именин митрополита Епифания

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В субботу в Михайловском Златоверхом монастыре состоялась торжественная литургия в честь тезоименитства (день ангела) предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Среди ее участников был почетный патриарх ПЦУ Филарет - сообщил представитель пресс-службы ПЦУ священник Иван Сидор на странице в Facebook.

"Под сенью Божьей Матери собрались все: украинский епископат, духовенство, почетные гости из Константинополя и святой горы Афон, студенты духовной академии, верующие. Пришел поздравить митрополита Епифания и вместе помолиться патриарх Филарет", - написал Иван Сидор.

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К сообщению добавил фотографии с торжественного мероприятия.

Митрополит Епифаний в 2007 году принял постриг в монашество и получил такое имя в честь святителя Епифания Кипрского.

Украинская поместная церковь хочет отойти от единоличного руководства священника в храмах. ПЦУ вводит открытый реестр для членов каждой церковного прихода.