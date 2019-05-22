Митрополит Епифаний готовит новую церковную реформу

Епифаний готовит церковную реформу. Фото: РБК-Украина.

Украинская поместная церковь хочет отойти от единоличного руководства священника в храмах.

ПЦУ вводит открытый реестр для членов каждой церковного прихода. Оно будет проходить "по заявительному принципу", когда каждый приход будет вести открытый реестр своих членов, будут активно участвовать в финансово-хозяйственной, благотворительной, религиозно-просветительской деятельности прихода.

Такие приходы призваны демократизировать церковную жизнь, сделать мирян "более ответственными за жизни приходов", передает РБК-Украина.

Кроме того, нововведение призвано четко определить, кто в будущем будет иметь право решать судьбу прихода. В том числе и в юридических вопросах.

"Мы должны отходить от единоличного руководства священника, привлекать мирян к храмовому жизни", - подчеркнул митрополит Черкасский и Чигиринский ПЦУ Иоанн Яременко.

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Также митрополит напомнил, что в 2014 году с началом русско-украинской войны "помогать армии брались всем приходом".

"Но мы увидели, что наши прихожане не столь адаптированы для решения других социальных проблем, в которых церковь может участвовать. Речь идет, например, о помощи бедным, одиноким матерям и тому подобное. Церковь должна дать понять каждому прихожанину, что он член церкви, что от него также зависит, что происходит вокруг него ", - сказал митрополит Иоанн.

Введение реестра членов приходов не запрещает другим людям приходить в храм для молитвы и совершения церковных таинств и потребностей.

Раскола в Православной церкви Украины нет и не будет.Такое заявление сделал предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в Мариуполе. Там находится с первым архипастырским визитом, сообщает пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ.