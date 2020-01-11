Филарет пояснил, почему отозвал подпись в документе о ликвидации УПЦ КП

Филарет отозвал подпись, потому ПЦУ не будет независимой церковью. Фото: Zik.ua

Филарет отозвал свою подпись из-за разницы между полученным Украиной томосом и аналогичным документом выданным другим странам.

По его мнению отличие в том, что другие церкви являются независимыми, сообщают в эфире программы на ZIK.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Стал на путь лжи": в ПЦУ прокомментировали решение Филарета

"Они действительно независимые церкви, а мы церковь зависима и эта зависимость записана в этом томосе. В чем заключается эта зависимость? Во-первых, изменили нам название. Называют нашу церковь не Украинская православная церковь, как другие церкви, например, Болгарскую, Русскую, Греческую православные церкви, а нас называют ПЦУ. Почему? а потому, что деятельность нашей церкви ограничивается территорией Украины. По ее пределами мы не имеем никакого права", - сказал Филарет.

Почетный патриарх ПЦУ Филарет отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата. О таком решении Филарет сообщил министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянском.