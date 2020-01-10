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Филарет отозвал свою подпись в документе о ликвидации УПЦ КП

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Филарет отозвал свою подпись в документе о ликвидации УПЦ КП
Филарет отозвал свою подпись под постановлением о ликвидации УПЦ КП. Фото: УНИАН

Почетный патриарх ПЦУ Филарет отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отозвал свою подпись под постановлением так называемого Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года. На это постановление ссылаются чиновники Министерства культуры Украины, которые отказываются осуществить государственную регистрацию постановления Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 20 июня 2019 года, которым было отменено постановление т. н. Поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018", – говорится в сообщении пресс-службы ликвидированной УПЦ КП.

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Филарет сообщил министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому об отзыве своей подписи.

"Отзыв подписи как допустимое юридическое действие оговариваю положениями статей 9 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статей 22 и 35 Конституции Украины, – которыми исключается ухудшение правового положения граждан Украины, реализующих право на свободу совести в Киевском патриархате", – говорится в сообщении Филарета Бородянскому.

В декабре 2018 года состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания. В состав вновь созданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же патриарх Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.

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