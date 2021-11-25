Ferrexpo возглавила рейтинг компаний, дружественных к семьям среди предприятий горно-металлургической отрасли. Фото: Фото: ​Ferrexpо

Компания Ferrexpo вошла в топ-4 компаний, дружественных к семьям в Украине. И возглавила рейтинг в горно-металлургическом секторе.

Официальная презентация результатов исследования и оглашение победителей состоялось 23 октября. Опрос проводился центром "Развития Корпоративной Социальной Ответственности" по заказу Фонда Народонаселения ООН в Украине UNFPA. В опросе приняло участие 50 компаний из 16 секторов экономики.

Предприятия группы Ferrexpo - Полтавский горно-обогатительный комбинат, Еристовский ГОК, Билановский ГОК - реализуют политику, направленную на поддержку работников с семьями. В компании используются мировые практики, чтобы создать лучшие предпосылки для удовлетворения потребностей людей в компании.

Для баланса между работой и личной жизнью на уровне корпоративной культуры поддерживается взаимное уважение личного времени человека. Поэтому не принято беспокоить коллегу по окончании рабочего дня, в выходные или во время отпуска, за исключением экстренных производственных ситуаций.

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Уже третий год подряд действует программа благосостояния работников, проводятся обучающие вебинары о физическом и ментальном здоровье, финансовой грамотности. На постоянной основе действует линия психологической поддержки, на которую может обратиться каждый работник или работница.

Для сохранения и улучшения физического здоровья персонала в Ferrexpo действует расширенная программа медицинского страхования жизни и здоровья, проводится медицинское обследование на собственной медико-санитарной базе с новейшим оборудованием, предоставляется возможность бесплатного посещения бассейна, льготные путевки на оздоровление и занятия в спортивном комплексе.

Компания Ferrexpo является лидером в Украине по внедрению принципов гендерного равенства и инклюзивности. У женщин компании есть возможность максимальной самореализации дома и на работе. Более 160 женщин учатся в школе женского лидерства Fe_Munity. Для женщин в декрете возможна дистанционная работа или гибкий график. Есть программа "Мужской декрет". Это для пар, которые работают на предприятии, и заработная плата мужа выше. Тогда жена будет получать компенсацию, пока муж в декрете.

В Ferrexpo действует ряд льгот по условиям коллективного договора, кроме того, что закреплено законодательством. К примеру, материальная выплата в связи со вступлением в брак, родителям первоклассников, новогодние подарки и льготные путевки на оздоровление для детей, финансовая помощь работникам в тяжелых жизненных обстоятельствах.

"Доброжелательное отношение к семье со стороны работодателя положительно сказывается на производительности труда. Мы понимаем, что комфортные условия труда для работников с семейными обязанностями способствуют повышению лояльности к работодателю. А благополучие работников положительно влияет на эффективность нашей компании в целом", - говорит директор по управлению персоналом и быту "Полтавского ГОК" Анна Адом.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатков, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатков среди стран бывшего СССР. В 2020 году компания произвела 11,2 млн т железорудных окатков. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.