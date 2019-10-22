"Фермеры окажутся в трудном положении" - эксперт о дешевых кредитах на землю

Модель возмещения процентов не работает. Она играет на интересы более платежеспособных иностранных компаний. Фото: Тарас Подолян

Нужна такая система земельной реформы, при которой фермеры смогут приобрести землю.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Борис Кушнирук.

"Должны быть ограничения - скажем, 200 гектаров на человека. Такие предприятия будут заниматься нишевым производством - овощами, садоводством. Там не нужны тысячи гектаров", - считает он.

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В бюджете заложено 4,4 миллиарда гривен на удешевление кредитов для фермеров. Ложная модель, говорит Борис Кушнирук.

"Власть хочет возмещать проценты по кредитам на покупку земли. Планируется сделать это только на пять лет. Поэтому годовой платеж будет очень большой. Значительная часть аграриев не потянет.

Похожая ситуация была с молодежным кредитованием на жилье. Несколько лет власть покрывала проценты, потом денег в бюджете не стало. Те, кто воспользовался программой, оказались в затруднительном положении. Модель возмещения процентов не работает. Она играет на интересы более платежеспособных иностранных компаний. Это порождает ряд проблем - сырьевой статус Украины и социальные трудности. На земле, которую купят иностранные компании, сможет работать минимальное количество людей. Крестьяне переезжать в города ", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Борисом Кушнируком читайте в журнале "Країна" от 24 октября.