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воскресенье, 09 июня 2019 10:25

Федорин день: что запрещено делать сегодня

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Федорин день: что запрещено делать сегодня
clutch Федорин день: чем стоит заняться в этот день

Сегодня 9 июня отмечают народный праздник Федорин день. Православные христиане связывают праздник с чествованием мученицы Феодоры Александрийской.

Феодора жила в III-IV веках в городе Александрия. Во время гонения на христиан девушка открыто признала свою веру и отказалась проводить языческий ритуал, пише znaj.

Кроме того, она решила на всю жизнь остаться девственницей и посвятить себя Богу.

В наказание за веру Феодору отправили в публичный дом, но ее спас христианин Дидим. Он переоделся в женскую одежду и позволил мученице убежать. Когда об этом узнал правитель Александрии, он приказал убить Дидим, но Федора предложила взамен себя. Однако, язычники отрубили головы обоим и сожгли тела.

В народе считалось, что в Федорин день нужно обязательно много работать: "Все сделано вернется сторицей, а прогулянный - сорницей".

Хозяйки оставляли домовому угощение из каши, молоко или печенье, чтобы задобрить его.

Считалось, что в Федорин день запрещено ссориться и ругаться. Кроме того, нельзя "выносить сор из избы", потому что, заметая пол, можно вымести счастье. Запрещено также врать, потому что от этого пострадает сам сплетник.

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Также сегодня многие страны отмечают День друзей.

Друзья - это близкие люди для каждого, поэтому Международный день друзей можно считать днем любви к другу. Издавна дружба считалась высокой человеческой ценностью. Многие мыслители говорили, что в двух друзей одна душа на двоих.

Новолуние 3 июня - первый летний молодой человек этого года. В этот день можно заниматься несложной работой и завершать незаконченные дела. Налаживать связи и расширять авторитет.

В новолуние лучше не оставаться в одиночестве и не ссориться с близкими. Не стоит делиться планами с посторонними и безоговорочно верить людям. Вредно привязываться к вещам и людям. Такая зависимость может обернуться упадком сил и чувством неполноценности. Не делайте крупные покупки и не будь легкомысленными в денежных вопросах.

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Дата
09
июня

Федорин день: что запрещено делать сегодня

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