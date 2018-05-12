"Фантастические партнеры" - подполковника армии США поразили украинские военные

Украинские военные показали высокий уровень на учениях НАТО. ФОТО: Генштаб ЗСУ

Украинские военные продемонстрировали высокий профессионализм на международных учениях НАТО Combined Resolve X, которые завершились 11 мая в немецком городе Хохенфельц.

Ваши воины показали отличную работу, заявил подполковник армии США Майкл Кондон пресс-службе Генштаба ВСУ.

"Мы были очень впечатлены обоими украинскими подразделениями - танковым взводом и ротой 79-й бригады. Они были невероятные. Мы увидели другую тактику и подходы, которые отличаются от того, как воюет армия США. Увидели немало позитива в их действиях. Это была отличная работа. Я думаю, они не знают, как сказать "нет", или как не выполнить поставленную задачу. Какую бы миссию им не поручали, они ее выполняли. Были фантастическими партнерами на учениях", - заявил американский подполковник.

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В международных военных учениях НАТО приняли участие 3,7 тыс солдат из разных стран. Украину представлял танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и рота десантников с 79-й десантно-штурмовой бригады. По легенде, наши воины выступали агрессорами вместе с союзниками. Им противостояли силы Албании, Грузии, Польши, Болгарии и США.

Во время учений Combined Resolve X использовалась современная лазерная система имитации боя MILES. Она позволяет практиковать прямое вооруженное столкновение с высокой реалистичностью