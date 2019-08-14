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среда, 14 августа 2019 04:39

Facebook признался, что слушал сообщения своих пользователей

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Facebook признался, что слушал сообщения своих пользователей
Facebook слушал уведомления пользователей. Фото: РБК

Компания Facebook обнародовала информацию о том, что платила сотням сторонних подрядчиков по расшифровке голосовых сообщений пользователей.

В то же время в компании добавили, что расшифровку сообщений прекратили "больше чем неделю назад", сообщает агентство Bloomberg.

Подрядчики не знали о том, каким образом были получены сообщения. Работники слушали разговоры, иногда неприличные, и не понимали, зачем они их расшифровывают.

В Facebook уточнили, что пользователи соглашались на это при выборе специальной опции в приложении Messenger.

Подрядчики проверяли правильность расшифровки сообщений искусственным интеллектом Facebook, – пояснили в компании.

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В политике использования данных нет конкретных упоминаний о аудиосообщениях. Она предусматривает сбор "контента, сообщений и другой информации, которую вы предоставляете" при "отправке сообщений или общении друг с другом".

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