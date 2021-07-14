Евросоюз возобновляет свободный въезд для украинцев

 
Ексклюзивы
1/5
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 405
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 900
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 6633
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 405
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
Просмотров: 999
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
1 Просмотров: 639
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 6336
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 4213
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 243
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 720
Фото
Все фото
7
8
6
4
5
Вторник в фото: шоу свиней, разгром ТЦ и восстановления Рэшфорда
Вторник в фото: шоу свиней, разгром ТЦ и восстановления Рэшфорда
Выкорчеванные деревья и затопленные улицы: ураган наделал бед в Житомире
Выкорчеванные деревья и затопленные улицы: ураган наделал бед в Житомире
Понедельник в фото: самый глубокий бассейн, фанаты сборной Италии с королевой Елизаветой II, сбор урожая водяных каштанов
Понедельник в фото: самый глубокий бассейн, фанаты сборной Италии с королевой Елизаветой II, сбор урожая водяных каштанов
Показали благородное животное в Чернобыльской зоне
Показали благородное животное в Чернобыльской зоне
Летний звездопад Персеиды: где и когда лучше смотреть
Летний звездопад Персеиды: где и когда лучше смотреть
Видео
Все видео
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
На пляже кусают жуки, в море - жалят медузы - блогер оценил дикий отдых в Приморском
На пляже кусают жуки, в море - жалят медузы - блогер оценил дикий отдых в Приморском
Зеленский показал себя хамом в отношении граждан - журналист
Зеленский показал себя хамом в отношении граждан - журналист
"Все вонючее и обоссаное" - пациентка сняла жуткое видео в больнице
"Все вонючее и обоссаное" - пациентка сняла жуткое видео в больнице
Дельфины и кусачие жуки - блогер оценил курортный Железный Порт
Дельфины и кусачие жуки - блогер оценил курортный Железный Порт
Интервью
1/5
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 270
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Просмотров: 432
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
1 Просмотров: 882
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 1026
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1557
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
9 Просмотров: 1809
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
среда, 14 июля 2021 12:59

Евросоюз возобновляет свободный въезд для украинцев

  Комментировать
Евросоюз возобновляет свободный въезд для украинцев
Список должны официально обновить 15 июля. Фото: pixabay.com

Украину решили включить в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд в Евросоюз.

В последний раз перечень обновляли 1 июля, сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter. Тогда в него включили: Канаду, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Бруней, Иорданию, Косово, Молдову, Черногорию, Катар и Саудовскую Аравию.

"Сегодня послы ЕС решили добавить Украину к рекомендованному списку стран, для которых следует отменить ограничения на поездки в ЕС. Список должны официально обновить 15 июля. Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем" - говорится в сообщении.

Рекомендация Евросовета не является юридически обязательным документом. Власть государств-членов остается ответственной за реализацию содержания рекомендации.

Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение на поездки, обновили 20 мая. Они охватывают эпидситуацию и надежность имеющейся информации о Covid-данных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кипр упрощает въезд для привитых украинцев, но есть исключения

Украинцы, получившие обе дозы китайской Covid-вакцины Coronavac и имеющие международное свидетельство, могут посетить 10 стран. Это: Испания, Эстония, Австрия, Нидерланды, Молдова, Венгрия, Турция, Греция, Болгария и португальская Мадейра. Политики и дипломаты делают все возможное, чтобы украинцы, привитые китайской вакциной, могли беспрепятственно путешествовать по миру.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Евросоюз возобновляет свободный въезд для украинцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июля

Футбольная война: Гондурас атаковал Сальвадор

Восставшие разрушили крепость

Начал действовать закон о коллекторах: подробности

Террорист давил людей грузовиком

Самое читаемое
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
7
 Просмотров: 14501
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
 Просмотров: 9576
&quot;Среди нас стоят и 14-летние&quot; - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
5
 1 Просмотров: 6633
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
 1 Просмотров: 6633
Женщины ездили по городу топлес
Женщины ездили по городу топлес
4
 Просмотров: 6039
Общество
Прививка против Covid-19 может стать обязательной
Прививка против Covid-19 может стать обязательной Просмотров: 297
Выяснили причину роста уровня смертности в Украине
Выяснили причину роста уровня смертности в Украине Просмотров: 423
ВУЗы начали принимать заявления на поступление
ВУЗы начали принимать заявления на поступление Просмотров: 126
Футболисты сборной Украины позировали на фото с "крымнашистом" Бастой
Футболисты сборной Украины позировали на фото с "крымнашистом" Бастой 1 Просмотров: 603
Угроза паводков и оползней: предупредили о поднятии уровня воды в реках
Угроза паводков и оползней: предупредили о поднятии уровня воды в реках Просмотров: 108
Больше всего комментируют
61
"Это позор Зеленского" - Порошенко о суде над боевым генералом Павловским
6
Бывшего заместителя министра обороны отправили в СИЗО
6
Аваков подал в отставку
3
Украина остается транзитером газа, даже если достроят "Северный поток-2" - Меркель
2
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
Голосов: 56697
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть