Евросоюз возобновляет свободный въезд для украинцев

Список должны официально обновить 15 июля. Фото: pixabay.com

Украину решили включить в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд в Евросоюз.

В последний раз перечень обновляли 1 июля, сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter. Тогда в него включили: Канаду, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Бруней, Иорданию, Косово, Молдову, Черногорию, Катар и Саудовскую Аравию.

"Сегодня послы ЕС решили добавить Украину к рекомендованному списку стран, для которых следует отменить ограничения на поездки в ЕС. Список должны официально обновить 15 июля. Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем" - говорится в сообщении.

Рекомендация Евросовета не является юридически обязательным документом. Власть государств-членов остается ответственной за реализацию содержания рекомендации.

Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение на поездки, обновили 20 мая. Они охватывают эпидситуацию и надежность имеющейся информации о Covid-данных.

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Украинцы, получившие обе дозы китайской Covid-вакцины Coronavac и имеющие международное свидетельство, могут посетить 10 стран. Это: Испания, Эстония, Австрия, Нидерланды, Молдова, Венгрия, Турция, Греция, Болгария и португальская Мадейра. Политики и дипломаты делают все возможное, чтобы украинцы, привитые китайской вакциной, могли беспрепятственно путешествовать по миру.