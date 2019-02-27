Евросоюз своей политикой напоминает поздний СССР - философ

Тарас Бебешко: Европа не может найти баланс между свободами и ответственностью людей перед обществом, между общим и частным. Фото: Сергей Старостенко

Евросоюз помогает Украине, как может, но баланс в мире и геополитика требуют от наших партнеров сдержанности.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит философ Тарас Бебешко.

"Начинается системный мировой кризис. Страны ищут новые пути организации социального общежития. Ответа на этот вызов еще нет. Непонимание, куда двигаться дальше, мешает Евросоюзу помогать эффективнее. Они не знают, что делать, чтобы мир не скатился в войну всех против всех. Сейчас угроза очень существенная", - считает он.

По мнению эксперта, многие события в ЕС напоминают политику позднего СССР.

"Они не могут найти баланс между свободами и ответственностью людей перед обществом, между общим и частным. Ограничивают доступ к информации, потому что она может вызвать ложные выводы. Это идет в разрез с принципами плюрализма - обратная сторона толерантности. Происходит селекция ценностей.

Инициаторы таких изменений считают, что делают это для защиты граждан. Но в итоге получаем огромную дискриминацию. Например, негативное отношение к курильщикам или мясоедам. Начинается подобная кампания в отношении сахара. Людям хотят навязать, что сладкое убивает. Это - определение врага и дискриминация. Если говорим о реальной толерантности, то надо создать условия, где различные ценности могут полноценно со-существовать. А не доминировать друг над другом", - объясняет Тарас Бебешко.

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Легче всего в мире сейчас России, говорит философ.

"Она выбрала антиправовой путь варварства и игнорирует все мировые нормы и договоренности. Смеются над жизнью своих граждан и других государств. Счастье - в неведении. Но остальные страны цивилизованного мира продолжает поиски новой модели существования", - добавляет он.

Полное интервью с Тарасом Бебешко читайте в журнале "Країна"