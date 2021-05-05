Евросоюз собирается одобрить вакцину, которую используют в Украине

В Евросоюзе собираются изменить взгляд на вакцину. Фото: Reuters

Регулирующий орган Европейского Союза начал проверку китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac для оценки ее эффективности и безопасности, что является первым шагом к возможному одобрению для использования в 27 странах-членах ЕС.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что его решение о начале проверки основано на предварительных результатах лабораторных и клинических исследований, сообщает агентство Associated Press.

"Эти исследования показывают, что вакцина вызывает выработку антител, которые борются с коронавирусом и могут помочь защитить от болезни", – говорится в заявлении агентства.

Агентство также проводит текущие проверки трех других вакцин: немецкой CureVac, американской Novavax и российской Sputnik V.

Агентство заявило, что его эксперты будут "оценивать данные по мере их поступления, чтобы решить, перевешивают ли преимущества риски" вакцины. Текущая проверка будет продолжаться до тех пор, пока "не будет достаточно доказательств для официального заявления на получение разрешения на продажу", – заявили в EMA, добавив, что не можгут предсказать сроки проверки.

Такое одобрение станет первым случаем, когда китайская вакцина будет внесена в список экстренного использования от агентства здравоохранения ООН, и вызовет более широкое внедрение китайских вакцин, которые уже используются в некоторых странах за пределами Китая, в том числе и в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российской вакцины "Спутник V" в Украине не будет - Степанов

30 апреля в Украину прибыла вторая партия китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac против Covid-19. Это еще 500 000 доз.