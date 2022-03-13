Европейский суд запретил россиянам бомбить школы и больницы

В Сумской области оккупанты расстреляли детский сад. Фото: tvoemisto.tv

Европейский суд по правам человека принял решение указать правительству России, что вражеским войском нападать на гражданское население и гражданские объекты в Украине запрещено. Однако, несмотря на это, кафиры продолжают совершать военные преступления.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюска.

"В частности, россиянам нужно воздержаться от нападений на жилые помещения, автомобили скорой помощи и другие особо охраняемые гражданские объекты, такие как школы и больницы", - говорит Малюска.

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По словам чиновника, тем, что россияне нарушают какие-либо условные правила ведения войны и нападают на гражданскую инфораструктуру и людей, они разрушают все свои перспективы в судебном процессе. Следовательно, последствия для россиян – неотвратимые.

Европейский суд по правам человека принял решение в пользу Украины по поводу всех будущих жалоб против России.