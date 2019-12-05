Европа или Россия: с кем хотят объединиться украинцы

Украинцев, которые поддерживают Евросоюз, в 4 раза больше, чем тех, кто хочет к Евразийский экономический союз с РФ, Белоруссией и Казахстаном.

Таковы результаты совместного соцсопроса фонд "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии.

53% опрошенных уверены, что Украина должна в перспективе войти в ЕС, 14% - что в Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России. Четверть респондентов - 24% - считают, что Украине не стоит присоединяться ни к ЕС, ни к ЕАЭС.

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Опрос проводился 4-19 ноября 2019 среди 2041 граждан от 18 лет. Опрашивали в 110 населенных пунктах по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3%.

Автор: dif.org.ua Большинство украинцев поддерживают союз с Европой

Автор: dif.org.ua Большинство украинцев поддерживают союз с Европой

57,8% жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей считают себя гражданами Украины. 34,8% жителей ОРДЛО имеют паспорта ДНР или ЛНР, а 6,8% - паспорта РФ. 42,9% жителей оккупированных территорий никогда не задумывались о получении российского гражданства.