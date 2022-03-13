Эвакуация населения: Укрзализныця опубликовала график поездов на 13 марта

Обнародовали график эвакуационных поездов на 13 марта. Они будут курсировать в пределах Украины и за границу.
Дополнительно назначен эвакуационные и обратные рейсы, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
"Все эвакуационные и регулярные рейсы в направлении западной Украины и за ее пределы остаются бесплатными. Билеты на обратные рейсы есть в продаже", - пишут в сообщении.
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График движения:
15:00 №7931 Авдеевка - Днепр
11:00 - Житомир - Бердичев
13:00 - №7912 Бердичев - Львов
17:00 - №7764 Вознесенск - Львов
9:00 - №722 Дарница - Харьков-Пас.
1:00 - №754 Дарница - Харьков-Пас.
7:00 - №731 Дарница - Днепр
11:00 - №781 Дарница - Днепр
13:00 - №7801 Дарница - Львов
16:00 - №7803 Дарница - Львов
10:30 - №907/908 Днепр - Хелм
12:30 - №903/904 Днепр - Сокаль
16:00 - №797 Днепр - Львов
17:30 - №782 Днепр - Львов
14:00 - №7904 Жмеринка - Львов
10:00 - №217/218 Запорожье-1 - Чоп
16:00 - №912/911 Запорожье-1 - Хелм
15:00 - №265/266 Краматорск - Черновцы
14:00 - №219/220 Кривой Рог - Чоп
11:00 - №210/209 Кривой Рог - Львов
16:00 - №7736 Кропивницкий - Львов
15:00 - №225/226 Лиман - Ужгород
12:0 - №255/256 Лиман - Львов
6:00 - №222/221 Львов - Кривой Рог
11:30 - №210/209 Львов - Кривой Рог
17:00 - №261/262 Львов - Краматорск
18:00 - №716 Львов - Киев-Пасс
0:40 - №7603 Львов - Пшемысль
5:27 - №7605 Львов - Пшемысль
12:12 - №7609 Львов - Пшемысль
15:40 - №7611 Львов – Пшемысль
19:55 - №7601 Львов - Пшемысль
17:00 – Львов - Хелм
22:32 - №238/237 Одесса-Главная - Ужгород
13:00 - №239/240 Стрый - Харьков-Пасс.
17:00 - №229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
8:30 - №753 Харьков-Пасс. - Львов
9:40 №229/230 Харьков-Пас. - Ужгород
13:00 №239/240 Харьков-Пас. - Львов
16:00 - №755 Харьков-Пасс. - Львов
15:30 - №903/904 (904) Хелм - Днепр
12:00 - №907/908 (906) Хелм - Днепр
16:30 - №219/220 Чоп - Кривой Рог
15:30 - №217/218 Чоп - Запорожье-1
11:35 - №8661 Чоп - Чиерна-над-Тисоу - Кошице (Словакия)
16:50 - №961 Чоп – Чиерна-над-Тисоу - Кошице (Словакия)
23:23 - Одесса - Измаил - Тульча (Румыния)
12:30 - Мукачево - Будапешт (Венгрия)
Также со станции Чоп до станции Захонь в Венгрии в течение дня с интервалом в три часа курсируют девять пар поездов.
Российские оккупанты расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области во время эвакуации. Семь человек погибли, среди них один ребенок. После расстрела кафиры заставили остатки колонны вернуться в село Победа и не выпускают их из населенного пункта.
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