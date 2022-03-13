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воскресенье, 13 марта 2022 05:03

Эвакуация населения: Укрзализныця опубликовала график поездов на 13 марта

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Эвакуация населения: Укрзализныця опубликовала график поездов на 13 марта
Назначили дополнительные рейсы. Фото: Укрзализныця

Обнародовали график эвакуационных поездов на 13 марта. Они будут курсировать в пределах Украины и за границу.

Дополнительно назначен эвакуационные и обратные рейсы, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

"Все эвакуационные и регулярные рейсы в направлении западной Украины и за ее пределы остаются бесплатными. Билеты на обратные рейсы есть в продаже", - пишут в сообщении.

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График движения:

15:00 №7931 Авдеевка - Днепр

11:00 - Житомир - Бердичев

13:00 - №7912 Бердичев - Львов

17:00 - №7764 Вознесенск - Львов

9:00 - №722 Дарница - Харьков-Пас.

1:00 - №754 Дарница - Харьков-Пас.

7:00 - №731 Дарница - Днепр

11:00 - №781 Дарница - Днепр

13:00 - №7801 Дарница - Львов

16:00 - №7803 Дарница - Львов

10:30 - №907/908 Днепр - Хелм

12:30 - №903/904 Днепр - Сокаль

16:00 - №797 Днепр - Львов

17:30 - №782 Днепр - Львов

14:00 - №7904 Жмеринка - Львов

10:00 - №217/218 Запорожье-1 - Чоп

16:00 - №912/911 Запорожье-1 - Хелм

15:00 - №265/266 Краматорск - Черновцы

14:00 - №219/220 Кривой Рог - Чоп

11:00 - №210/209 Кривой Рог - Львов

16:00 - №7736 Кропивницкий - Львов

15:00 - №225/226 Лиман - Ужгород

12:0 - №255/256 Лиман - Львов

6:00 - №222/221 Львов - Кривой Рог

11:30 - №210/209 Львов - Кривой Рог

17:00 - №261/262 Львов - Краматорск

18:00 - №716 Львов - Киев-Пасс

0:40 - №7603 Львов - Пшемысль

5:27 - №7605 Львов - Пшемысль

12:12 - №7609 Львов - Пшемысль

15:40 - №7611 Львов – Пшемысль

19:55 - №7601 Львов - Пшемысль

17:00 – Львов - Хелм

22:32 - №238/237 Одесса-Главная - Ужгород

13:00 - №239/240 Стрый - Харьков-Пасс.

17:00 - №229/230 Ужгород – Харьков-Пас.

8:30 - №753 Харьков-Пасс. - Львов

9:40 №229/230 Харьков-Пас. - Ужгород

13:00 №239/240 Харьков-Пас. - Львов

16:00 - №755 Харьков-Пасс. - Львов

15:30 - №903/904 (904) Хелм - Днепр

12:00 - №907/908 (906) Хелм - Днепр

16:30 - №219/220 Чоп - Кривой Рог

15:30 - №217/218 Чоп - Запорожье-1

11:35 - №8661 Чоп - Чиерна-над-Тисоу - Кошице (Словакия)

16:50 - №961 Чоп – Чиерна-над-Тисоу - Кошице (Словакия)

23:23 - Одесса - Измаил - Тульча (Румыния)

12:30 - Мукачево - Будапешт (Венгрия)

Также со станции Чоп до станции ​​Захонь в Венгрии в течение дня с интервалом в три часа курсируют девять пар поездов.

Российские оккупанты расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области во время эвакуации. Семь человек погибли, среди них один ребенок. После расстрела кафиры заставили остатки колонны вернуться в село Победа и не выпускают их из населенного пункта.

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