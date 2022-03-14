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Спецтема: Война России против Украины

Эвакуация населения: Укрзализныця опубликовала график дополнительных поездов

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Эвакуация населения: Укрзализныця опубликовала график дополнительных поездов
Дополнительные рейсы также будут отправляться из столицы в Хелм. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Обнародовали график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 14 марта.

Они будут курсировать в пределах Украины и за границу, сообщает пресс-служба перевозчика.

"График поездов остается неизменным до перехода на летнее время 27 марта. Его можно посмотреть на сайте. В то же время Укрзализныця также продолжит эвакуировать людей из Славянска и Краматорска. Пассажиры этих станций смогут воспользоваться электропоездами, с которых затем будет осуществлена пересадка на другие рейсы до запада Украины", - говорится в сообщении.

График дополнительных эвакуационных рейсов на сегодня:

Харьков:

9:40 - № 229/230 Харьков-Ужгород;

13:00 - № 239/240 Харьков-Львов.

Днепр:

10:30 - № 907/908 Днепр - Хелм;

12:30 - № 228/227 Днепр-Чоп;

20:00 - № 234/233 Днепр - Чоп.

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Кривой Рог:

11:00 - № 219/220 Кривой Рог-Чоп;

16:00 - № 915/916 Кривой Рог - Хелм.

Дополнительные рейсы также будут отправляться из столицы в Хелм в 19:13, из Одессы в Ужгород в 22:32 и из Ужгорода в Киев.

Российские оккупанты расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области во время эвакуации. Семь человек погибли, среди них один ребенок. После расстрела кафиры заставили остатки колонны вернуться в село Победа и не выпускают их из населенного пункта.

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