Эвакуация населения: Укрзализныця опубликовала график дополнительных поездов

Обнародовали график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 14 марта.
Они будут курсировать в пределах Украины и за границу, сообщает пресс-служба перевозчика.
"График поездов остается неизменным до перехода на летнее время 27 марта. Его можно посмотреть на сайте. В то же время Укрзализныця также продолжит эвакуировать людей из Славянска и Краматорска. Пассажиры этих станций смогут воспользоваться электропоездами, с которых затем будет осуществлена пересадка на другие рейсы до запада Украины", - говорится в сообщении.
График дополнительных эвакуационных рейсов на сегодня:
Харьков:
9:40 - № 229/230 Харьков-Ужгород;
13:00 - № 239/240 Харьков-Львов.
Днепр:
10:30 - № 907/908 Днепр - Хелм;
12:30 - № 228/227 Днепр-Чоп;
20:00 - № 234/233 Днепр - Чоп.
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Кривой Рог:
11:00 - № 219/220 Кривой Рог-Чоп;
16:00 - № 915/916 Кривой Рог - Хелм.
Дополнительные рейсы также будут отправляться из столицы в Хелм в 19:13, из Одессы в Ужгород в 22:32 и из Ужгорода в Киев.
Российские оккупанты расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области во время эвакуации. Семь человек погибли, среди них один ребенок. После расстрела кафиры заставили остатки колонны вернуться в село Победа и не выпускают их из населенного пункта.
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